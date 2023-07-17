Matem | Derdimiz Hayat
Bu bölümde Bünyamin Bezci ve Ali Büyükaslan'ın katkılarıyla hayatın kaçınılmaz gerçeklerinden hüzün konuşuldu.
Derdimiz Hayat'ta bu hafta "Hüzün" kavramı üzerinde duruldu. Necdet Subaşı'nın sunumu Bünyamin Bezci ve Ali Büyükaslan'ın katkılarıyla Derdimiz Hayat 65. bölümüyle sizlerle...
00:00 Derdimiz Hayat
05:00 Hayatın kaçınılmaz gerçeklerinden hüzün
12:00 Yas ve matemin kişilerde yansıması
17:00 Hüznün toplumsal boyutta yaşanması: Matem
29:00 Matemin toplumsal boyutta paylaşılması
01:00:00 Toplumsal hafıza ve matem
01:06:00 Matemi sağlıksız yaşayan toplumların reaksiyonları
01:25:00 Matemin yaşanma biçimi ve toplumsal boyutu