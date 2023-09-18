Edebiyat | Derdimiz Hayat

Bu bölümde Bünyamin Bezci ve Ali Büyükaslan'ın katkılarıyla edebiyat kavramı konuşuldu.

Edebi olan nasıl ayırt edilir? Kimlere edebiyatçı denir? İncelikli bir dil kullanmaktan neden uzağız?

Derdimiz Hayat'ta bu hafta "Edebiyat" kavramı üzerinde duruldu. Necdet Subaşı'nın sunumu Bünyamin Bezci ve Ali Büyükaslan'ın katkılarıyla Derdimiz Hayat 57. bölümüyle sizlerle....

00:00 Derdimiz Hayat

08:00 Sözü zarif bir şekilde söyleme sanatı: Edebiyat

17:00 Edebi olan nasıl ayırt edilir?

24:00 Dönemsel değişikler ve edebiyat

28:00 Kimlere edebiyatçı denir?

01:05:00 Dönemsel süreçler ve edebiyat

01:15:00 Edebiyatın hayat temsili

01:37:00 İncelikli bir dil kullanmaktan neden uzağız?