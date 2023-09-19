İmam | Derdimiz Hayat

Bu bölümde Bünyamin Bezci ve Ali Büyükaslan'ın katkılarıyla günümüzde imamlardan beklenen toplumsal talepler konuşuldu.

Entelektüel Müslümanların imamlara karşı tutumu nasıl? Günümüzde imamlardan beklenen toplumsal talepler nelerdir? Cumhuriyet rejiminin imamlarla ilgili politikaları nelerdi? Toplumsal hayatta imamların konumu ve yeri nedir? Toplumun imama yüklediği sorumluluklar nelerdir?

Derdimiz Hayat'ta bu hafta "İmam" kavramı üzerinde duruldu. Necdet Subaşı'nın sunumu Bünyamin Bezci ve Ali Büyükaslan'ın katkılarıyla Derdimiz Hayat 61. bölümüyle sizlerle...

00:00 Derdimiz Hayat

03:45 Cemaatle kılınan namaza önderlik eden ehil kişi: İmam

11:00 Entelektüel Müslümanların imamlara karşı tutumu

22:00 Günümüzde imamlardan beklenen toplumsal talepler

25:00 Cumhuriyet rejiminin imamlarla ilgili politikaları

37:00 Türkiye'de aydın din adamı

48:00 Toplumsal hayatta imamların konumu ve yeri

01:02:00 Devletin ve toplumun imamlardan beklentisi

01:16:00 Toplumun imama yüklediği sorumluluklar

01:28:00 İmamlar kendilerini yenilemek adına neler yapılabilir?

01:40:00 Geçmişten günümüze imamların medyadaki temsili