İmam | Derdimiz Hayat
Bu bölümde Bünyamin Bezci ve Ali Büyükaslan'ın katkılarıyla günümüzde imamlardan beklenen toplumsal talepler konuşuldu.
Entelektüel Müslümanların imamlara karşı tutumu nasıl? Günümüzde imamlardan beklenen toplumsal talepler nelerdir? Cumhuriyet rejiminin imamlarla ilgili politikaları nelerdi? Toplumsal hayatta imamların konumu ve yeri nedir? Toplumun imama yüklediği sorumluluklar nelerdir?
Derdimiz Hayat'ta bu hafta "İmam" kavramı üzerinde duruldu. Necdet Subaşı'nın sunumu Bünyamin Bezci ve Ali Büyükaslan'ın katkılarıyla Derdimiz Hayat 61. bölümüyle sizlerle...
00:00 Derdimiz Hayat
03:45 Cemaatle kılınan namaza önderlik eden ehil kişi: İmam
11:00 Entelektüel Müslümanların imamlara karşı tutumu
22:00 Günümüzde imamlardan beklenen toplumsal talepler
25:00 Cumhuriyet rejiminin imamlarla ilgili politikaları
37:00 Türkiye'de aydın din adamı
48:00 Toplumsal hayatta imamların konumu ve yeri
01:02:00 Devletin ve toplumun imamlardan beklentisi
01:16:00 Toplumun imama yüklediği sorumluluklar
01:28:00 İmamlar kendilerini yenilemek adına neler yapılabilir?
01:40:00 Geçmişten günümüze imamların medyadaki temsili