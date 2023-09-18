Hayal | Derdimiz Hayat
Bu bölümde Bünyamin Bezci ve Ali Büyükaslan'ın katkılarıyla hayal kurmak ve motivasyonun önemi konuşuldu.
Hayal kurmak motive eder mi? Geleceği tasarlamakta hayal kurmanın etkisi nedir? İnsanın hayalleri bloke edilebilir mi? İnsan hayal kurmayı ne zaman kaybeder? Hayallerimizin takipçisi olabildik mi?
Derdimiz Hayat'ta bu hafta "Hayal Kurmak" üzerinde duruldu. Necdet Subaşı'nın sunumu Bünyamin Bezci ve Ali Büyükaslan'ın katkılarıyla Derdimiz Hayat 58. bölümüyle sizlerle...
00:00 Derdimiz Hayat
08:00 Hayal kurmak motive eder mi?
13:00 Geleceği tasarlamakta hayal kurmanın etkisi
24:00 Hayal kurmak ve motivasyon
27:30 İnsanın hayalleri bloke edilebilir mi?
54:00 İnsan hayal kurmayı ne zaman kaybeder?
01:15:00 Hayallerimizin takipçisi olabildik mi?