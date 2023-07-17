Statü | Derdimiz Hayat
Bu bölümde Bünyamin Bezci ve Ali Büyükaslan'ın katkılarıyla kullanılan dilin statü belirlemedeki rolü konuşuldu.
Akademik ve gündelik dil arasındaki fark nedir? Kullanılan dilin statü belirlemedeki rolü nedir? Toplumda statü belirleyen etmenler nelerdir? Sosyal statümüzü nasıl kazanıyoruz? Statü kazanmakla toplumdan kopmak arasında ilişki var mı? Statü sahibi olmak ve statükoyu sürdürmek arasındaki fark nedir? Derdimiz Hayat'ta bu hafta "Statü" kavramı üzerinde duruldu.
Necdet Subaşı'nın sunumu Bünyamin Bezci ve Ali Büyükaslan'ın katkılarıyla Derdimiz Hayat 62. bölümüyle sizlerle...
00:00 Derdimiz Hayat
06:00 Akademik ve gündelik dil arasındaki fark
10:00 Kullanılan dilin statü belirlemedeki rolü
14:00 Toplumda statü belirleyen etmenler
24:00 Sosyal pozisyonlarımız: Statü
28:00 Toplumsal statü belirleyicileri
33:00 Günümüzde temel statü belirleyicileri: Eğitim, Meslek ve Gelir
36:00 Statüye yönelik arzu ve kaygılarımız
41:00 Statü gereği davranış değişiklikleri
51:00 Sosyal statümüzü nasıl kazanıyoruz?
01:00:00 Statü kazanmakla toplumdan kopmak arasında ilişki var mı?
01:09:00 Verilmiş ve kazanılmış statüler
01:18:00 İtibar ve statü arasındaki ilişki
01:23:00 Statü sahibi olmak ve statükoyu sürdürmek arasındaki fark
01:29:00 Statülerin hakkı veriliyor mu?
01:32:00 Statülerin liyakat ve ehliyet sahiplerine verilmesi