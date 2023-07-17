Statü | Derdimiz Hayat

Bu bölümde Bünyamin Bezci ve Ali Büyükaslan'ın katkılarıyla kullanılan dilin statü belirlemedeki rolü konuşuldu.

Akademik ve gündelik dil arasındaki fark nedir? Kullanılan dilin statü belirlemedeki rolü nedir? Toplumda statü belirleyen etmenler nelerdir? Sosyal statümüzü nasıl kazanıyoruz? Statü kazanmakla toplumdan kopmak arasında ilişki var mı? Statü sahibi olmak ve statükoyu sürdürmek arasındaki fark nedir? Derdimiz Hayat'ta bu hafta "Statü" kavramı üzerinde duruldu.

Necdet Subaşı'nın sunumu Bünyamin Bezci ve Ali Büyükaslan'ın katkılarıyla Derdimiz Hayat 62. bölümüyle sizlerle...

00:00 Derdimiz Hayat

06:00 Akademik ve gündelik dil arasındaki fark

10:00 Kullanılan dilin statü belirlemedeki rolü

14:00 Toplumda statü belirleyen etmenler

24:00 Sosyal pozisyonlarımız: Statü

28:00 Toplumsal statü belirleyicileri

33:00 Günümüzde temel statü belirleyicileri: Eğitim, Meslek ve Gelir

36:00 Statüye yönelik arzu ve kaygılarımız

41:00 Statü gereği davranış değişiklikleri

51:00 Sosyal statümüzü nasıl kazanıyoruz?

01:00:00 Statü kazanmakla toplumdan kopmak arasında ilişki var mı?

01:09:00 Verilmiş ve kazanılmış statüler

01:18:00 İtibar ve statü arasındaki ilişki

01:23:00 Statü sahibi olmak ve statükoyu sürdürmek arasındaki fark

01:29:00 Statülerin hakkı veriliyor mu?

01:32:00 Statülerin liyakat ve ehliyet sahiplerine verilmesi