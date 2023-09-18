Takva | Derdimiz Hayat

Bu bölümde Bünyamin Bezci ve Ali Büyükaslan'ın katkılarıyla takvalı olmanın hayata yansımaları konuşuldu.

Takvalı olmanın hayata yansımaları nelerdir? Toplumsal boyutu ile takvanın önemi nedir? Derdimiz Hayat'ta bu hafta "Takva" kavramı üzerinde duruldu. Necdet Subaşı'nın sunumu Bünyamin Bezci ve Ali Büyükaslan'ın katkılarıyla Derdimiz Hayat 53. bölümüyle sizlerle...

00:00 Derdimiz Hayat

02:00 İnsanın kazanacağı en üstün mertebe: Takva

04:30 Rıza-i İlahi'ye giden yol: Takva

15:00 İslam'da Takva Kavramı

29:00 İslam'ı en iyi şekilde yaşamak: Takva

36:00 Takvalı olmanın hayata yansımaları

54:00 İnsanın kazanacağı en üstün mertebe: Takva

01:24:00 Toplumsal boyutu ile takva