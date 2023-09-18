Takva | Derdimiz Hayat
Bu bölümde Bünyamin Bezci ve Ali Büyükaslan'ın katkılarıyla takvalı olmanın hayata yansımaları konuşuldu.
Takvalı olmanın hayata yansımaları nelerdir? Toplumsal boyutu ile takvanın önemi nedir? Derdimiz Hayat'ta bu hafta "Takva" kavramı üzerinde duruldu. Necdet Subaşı'nın sunumu Bünyamin Bezci ve Ali Büyükaslan'ın katkılarıyla Derdimiz Hayat 53. bölümüyle sizlerle...
00:00 Derdimiz Hayat
02:00 İnsanın kazanacağı en üstün mertebe: Takva
04:30 Rıza-i İlahi'ye giden yol: Takva
15:00 İslam'da Takva Kavramı
29:00 İslam'ı en iyi şekilde yaşamak: Takva
36:00 Takvalı olmanın hayata yansımaları
54:00 İnsanın kazanacağı en üstün mertebe: Takva
01:24:00 Toplumsal boyutu ile takva