Denge | Derdimiz Hayat

Bu bölümde Bünyamin Bezci ve Ali Büyükaslan'ın katkılarıyla dengede olma ile aşırılık ilişkisi konuşuldu.

Hayatta denge noktasına nasıl ulaşılır? Kendimizi hayata bırakırsak dengeyi bulabilir miyiz? Makuliyet zeminini nasıl yakalayabiliriz? Dengeyi muhafaza edebilmenin yolu nereden geçer? Derdimiz Hayat'ta bu hafta "Denge" kavramı üzerinde duruldu.

Necdet Subaşı'nın sunumu Bünyamin Bezci ve Ali Büyükaslan'ın katkılarıyla Derdimiz Hayat 40. bölümüyle sizlerle...

00:00 Derdimiz Hayat

08:00 Hayatta denge noktasına nasıl ulaşılır?

20:00 Dengede olma ile aşırılık ilişkisi

34:00 Kendimizi hayata bırakırsak dengeyi bulabilir miyiz?

40:00 Makuliyet zeminini nasıl yakalayabiliriz?

01:17:00 Dengede olma ile aşırılık ilişkisi

01:36:00 Dengeyi muhafaza edebilmenin yolu nereden geçer?

01:49:00 Dengede olma ile aşırılık ilişkisi