Yalnızlık | Derdimiz Hayat

Bu bölümde Bünyamin Bezci ve Ali Büyükaslan'ın katkılarıyla "Yalnızlık" kavramı konuşuldu.

Yalnızlık temel bir ihtiyaç mıdır? Yalnızlık bir insan için ne ifade eder? Hayatımızda yapayalnızlık var mı? İnsan neden yapayalnız kalmak ister? İnsan neden güvenme ihtiyacı duyar? İnsanlardaki yalnızlık nerede başladı?

Necdet Subaşı'nın sunumu Bünyamin Bezci ve Ali Büyükaslan'ın katkılarıyla Derdimiz Hayat 34. bölümüyle sizlerle...

00:00 Derdimiz Hayat

06:00 Yalnızlık temel bir ihtiyaç mıdır?

36:00 Yalnızlık bir insan için ne ifade eder?

48:00 Hayatımızda yapayalnızlık var mı?

55:00 İnsan neden yapayalnız kalmak ister?

01:05:00 İnsan neden güvenme ihtiyacı duyar?

01:17:00 İnsanlardaki yalnızlık nerede başladı?