Ritim | Derdimiz Hayat

Bu bölümde Bünyamin Bezci ve Ali Büyükaslan'ın katkılarıyla hayatın akışında ritim konuşuldu.

Bir ritmimiz varsa, bunu nasıl koruyabiliriz? Sürekli "ritim" peşinde olmak kişiyi nasıl etkiler? Derdimiz Hayat'ta bu hafta ""Ritim " kavramı üzerinde duruldu.

Necdet Subaşı'nın sunumu Bünyamin Bezci ve Ali Büyükaslan'ın katkılarıyla Derdimiz Hayat 43. bölümüyle sizlerle...

00:00 Derdimiz Hayat

02:00 Ritim

20:00 Bir ritmimiz varsa, bunu nasıl koruyabiliriz?

25:00 Hayatın akışında "Ritim"

30:00 Sürekli "ritim" peşinde olmak kişiyi nasıl etkiler?

01:30:00 Hayatın içinde zamanı yakalamak ve ritim