VAV RADYO CANLI YAYINA MESAJ GÖNDER

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Konuşmak | Derdimiz Hayat 17 Temmuz 2023 1. Bölüm
Geçmiş ve Gelecek | Derdimiz Hayat 17 Temmuz 2023 2. Bölüm
Ev | Derdimiz Hayat 18 Temmuz 2023 3. Bölüm
Kitap | Derdimiz Hayat 18 Temmuz 2023 4. Bölüm
Neşe | Derdimiz Hayat 18 Temmuz 2023 5. Bölüm
Seyahat | Derdimiz Hayat 18 Temmuz 2023 6. Bölüm
Hayat | Derdimiz Hayat 18 Temmuz 2023 7. Bölüm
Genç Olmak | Derdimiz Hayat 18 Temmuz 2023 8. Bölüm
Taşralı Olmak | Derdimiz Hayat 18 Temmuz 2023 9. Bölüm
Çarşı | Derdimiz Hayat 18 Temmuz 2023 10. Bölüm
Dostluk | Derdimiz Hayat 09 Temmuz 2023 11. Bölüm
Hastalık | Derdimiz Hayat 18 Temmuz 2023 12. Bölüm
Kültür | Derdimiz Hayat 18 Temmuz 2023 13. Bölüm
Hafıza | Derdimiz Hayat 17 Ağustos 2023 14. Bölüm
Bayram | Derdimiz Hayat 17 Ağustos 2023 15. Bölüm
Çocukluk | Derdimiz Hayat 17 Ağustos 2023 16. Bölüm
Okul | Derdimiz Hayat 17 Ağustos 2023 17. Bölüm
Şehir | Derdimiz Hayat 17 Ağustos 2023 18. Bölüm
Sofra | Derdimiz Hayat 17 Ağustos 2023 19. Bölüm
Moda | Derdimiz Hayat 17 Ağustos 2023 20. Bölüm
Oyun | Derdimiz Hayat 17 Ağustos 2023 21. Bölüm
Televizyon I Derdimiz Hayat 17 Ağustos 2023 22. Bölüm
Üniversite | Derdimiz Hayat 17 Ağustos 2023 23. Bölüm
Zaman | Derdimiz Hayat 17 Ağustos 2023 24. Bölüm
İslamofobi I Derdimiz Hayat 17 Ağustos 2023 25. Bölüm
Diaspora | Derdimiz Hayat 17 Ağustos 2023 26. Bölüm
Dil | Derdimiz Hayat 18 Ağustos 2023 27. Bölüm
Seküler Düşünce | Derdimiz Hayat 17 Ağustos 2023 28. Bölüm
Meslek Seçimi ve Yaşamın Amacı | Derdimiz Hayat 17 Ağustos 2023 29. Bölüm
Yazmak | Derdimiz Hayat 09 Temmuz 2023 30. Bölüm
Göç | Derdimiz Hayat 09 Temmuz 2023 31. Bölüm
Yaşamak | Derdimiz Hayat 09 Temmuz 2023 32. Bölüm
Yol | Derdimiz Hayat 09 Temmuz 2023 33. Bölüm
Yalnızlık | Derdimiz Hayat 09 Temmuz 2023 34. Bölüm
Aile | Derdimiz Hayat 09 Temmuz 2023 35. Bölüm
Biz Olmanın Önemi | Derdimiz Hayat 09 Temmuz 2023 36. Bölüm
Gösteriş | Derdimiz Hayat 09 Temmuz 2023 37. Bölüm
Doğa | Derdimiz Hayat 09 Temmuz 2023 38. Bölüm
Medya | Derdimiz Hayat 09 Temmuz 2023 39. Bölüm
Komşuluk | Derdimiz Hayat 09 Temmuz 2023 40. Bölüm
Denge | Derdimiz Hayat 09 Temmuz 2023 41. Bölüm
Muhit | Derdimiz Hayat 09 Temmuz 2023 42. Bölüm
Ritim | Derdimiz Hayat 09 Temmuz 2023 43. Bölüm
Samimiyet | Derdimiz Hayat 09 Temmuz 2023 44. Bölüm
Yerlilik | Derdimiz Hayat 09 Temmuz 2023 45. Bölüm
Farklılık | Derdimiz Hayat 09 Temmuz 2023 46. Bölüm
Güven | Derdimiz Hayat 18 Temmuz 2023 47. Bölüm

Dil | Derdimiz Hayat

Bu bölümde Bünyamin Bezci ve Ali Büyükaslan'ın katkılarıyla dil ve kültür ilişkisi konuşuldu.

Toplumlarda dilin önemi nedir? Dil ve kültür ilişkisi nedir? Babil kulesi efsanesi nedir? Dil medeniyetleri nasıl inşa eder? Derdimiz Hayat'ta bu hafta "Dil" konuşuldu. Necdet Subaşı'nın sunumu Bünyamin Bezci ve Ali Büyükaslan'ın katkılarıyla Derdimiz Hayat 27. bölümüyle sizlerle...

00:00 Derdimiz Hayat

01:30 Konuşmanın Temeli Dil

10:00 Toplumlarda Dilin Önemi

19:00 Dil ve Kültür İlişkisi

24:00 Toplumlarda Dilin Önemi

40:00 Dil ve Toplum İlişkisi

56:00 Babil Kulesi Efsanesi Nedir? / Dillerin Ortaya Çıkış Efsanesi

01:36:00 Dil Medeniyetleri Nasıl İnşa Eder?

01:45:00 Konuşmanın Temeli: Dil

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