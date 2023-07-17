Dil | Derdimiz Hayat
Bu bölümde Bünyamin Bezci ve Ali Büyükaslan'ın katkılarıyla dil ve kültür ilişkisi konuşuldu.
Toplumlarda dilin önemi nedir? Dil ve kültür ilişkisi nedir? Babil kulesi efsanesi nedir? Dil medeniyetleri nasıl inşa eder? Derdimiz Hayat'ta bu hafta "Dil" konuşuldu. Necdet Subaşı'nın sunumu Bünyamin Bezci ve Ali Büyükaslan'ın katkılarıyla Derdimiz Hayat 27. bölümüyle sizlerle...
00:00 Derdimiz Hayat
01:30 Konuşmanın Temeli Dil
10:00 Toplumlarda Dilin Önemi
19:00 Dil ve Kültür İlişkisi
24:00 Toplumlarda Dilin Önemi
40:00 Dil ve Toplum İlişkisi
56:00 Babil Kulesi Efsanesi Nedir? / Dillerin Ortaya Çıkış Efsanesi
01:36:00 Dil Medeniyetleri Nasıl İnşa Eder?
01:45:00 Konuşmanın Temeli: Dil