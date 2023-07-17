Dil | Derdimiz Hayat

Bu bölümde Bünyamin Bezci ve Ali Büyükaslan'ın katkılarıyla dil ve kültür ilişkisi konuşuldu.

Toplumlarda dilin önemi nedir? Dil ve kültür ilişkisi nedir? Babil kulesi efsanesi nedir? Dil medeniyetleri nasıl inşa eder? Derdimiz Hayat'ta bu hafta "Dil" konuşuldu. Necdet Subaşı'nın sunumu Bünyamin Bezci ve Ali Büyükaslan'ın katkılarıyla Derdimiz Hayat 27. bölümüyle sizlerle...

00:00 Derdimiz Hayat

01:30 Konuşmanın Temeli Dil

10:00 Toplumlarda Dilin Önemi

19:00 Dil ve Kültür İlişkisi

24:00 Toplumlarda Dilin Önemi

40:00 Dil ve Toplum İlişkisi

56:00 Babil Kulesi Efsanesi Nedir? / Dillerin Ortaya Çıkış Efsanesi

01:36:00 Dil Medeniyetleri Nasıl İnşa Eder?

01:45:00 Konuşmanın Temeli: Dil