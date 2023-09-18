Kur'an'ın Hayatımızdaki Yeri | Derdimiz Hayat
Bu bölümde Bünyamin Bezci ve Ali Büyükaslan'ın katkılarıyla Kur'an'ı hayatın içinde anlama ve yaşamanın öneminden bahsedildi.
Kur'an'ın hayatımızdaki yeri nedir? Kur'an'ın kültürdeki yeri nedir? Kur''an'ın toplumsal hayata etkileri nelerdir? Derdimiz Hayat'ta bu hafta "Kur'an'ın Hayatımızdaki Yeri" üzerinde duruldu.
Necdet Subaşı'nın sunumu Bünyamin Bezci ve Ali Büyükaslan'ın katkılarıyla Derdimiz Hayat 52. bölümüyle sizlerle...
00:00 Derdimiz Hayat
04:00 Kur'an'ın hayatımızdaki yeri
15:00 Kur'an ve 'Okuma' İlişkisi
25:00 Kur'an'ın kültürdeki yeri
35:00 Kur'an'ı hayatın içinde anlama ve yaşama
52:00 Kur''an'ın toplumsal hayata etkileri
01:24:00 Kur'an'ı hayatın içinde anlama ve yaşama