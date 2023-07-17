Medya | Derdimiz Hayat

Bu bölümde Bünyamin Bezci ve Ali Büyükaslan'ın katkılarıyla geçmişten günümüze medya konuşuldu.

Medyatik olmak nedir? Medyanın tarihi serüveni nasıl başladı? Medya ve özgürlük arasında nasıl bir ilişki vardır? Sosyal medyada "suskunluk sarmalı" nedir? Veri madenciliği nedir? Gazete okuma alışkanlığı nasıl değişti? Yeni medya nedir? Geleneksel ve yeni medya arasındaki fark nedir?

Necdet Subaşı'nın sunumu Bünyamin Bezci ve Ali Büyükaslan'ın katkılarıyla Derdimiz Hayat 39. bölümüyle sizlerle...

00:00 Derdimiz Hayat

01:30 İyi ve kötü yanları ile "Medya"

04:30 Medyatik Olmak Nedir?

06:30 Medyanın Tarihi Serüveni

12:00 Geçmişten Günümüze Medya

22:00 Medya ve Özgürlük Arasında Nasıl Bir İlişki Vardır?

27:00 Günümüzde Medya ve Siyaset İlişkisi

30:00 Gazete ve Kültür İlişkisi

36:00 Sosyal Medyada "Suskunluk Sarmalı" Nedir?

39:00 Veri Madenciliği Nedir?

42:00 Gazete Okuma Alışkanlığı Nasıl Değişti?

48:00 Algı Yönetimine Karşı Medya Okur Yazarlığı

56:00 Yeni Medya Nedir?

01:02:00 Geleneksel ve yeni medya arasındaki fark nedir?

01:10:30 Yeni medyanın bireysel hayata etkisi

01:14:00 Medya sahte arzulara nasıl hizmet ediyor?

01:21:00 İnsanların düşünce dünyasını inşa etmede medyanın rolü

01:28:00 Medyada dini temsiller ve sonuçları

01:32:00 Sosyal medyanın nasıl bir anatomisi var?

01:39:00 Geleneksel ve yeni medya arasındaki farklar

01:45:00 Kitle iletişim araçlarının bütünü: Medya