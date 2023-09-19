Öğretmen | Derdimiz Hayat
Bu bölümde Bünyamin Bezci ve Ali Büyükaslan'ın katkılarıyla hayatın içinde öğretmenin rolü konuşuldu.
Hayatın içinde öğretmenin rolü nedir? Toplum içinde öğretmenin rolü nedir? Öğretmenlere nasıl misyonlar yükleniyor?
Derdimiz Hayat'ta bu hafta "Hayatın İçinde Öğretmenin Rolü" üzerinde duruldu.
Necdet Subaşı'nın sunumu Bünyamin Bezci ve Ali Büyükaslan'ın katkılarıyla Derdimiz Hayat 59. bölümüyle sizlerle...
00:00 Derdimiz Hayat
20:00 Öğretmenin Mizacının Yansımaları
32:00 Hayatın içinde öğretmenin rolü
58:00 Öğretmenlere nasıl misyonlar yükleniyor?
01:15:00 Hayatın içinde öğretmenin rolü