Güven | Derdimiz Hayat

Bu bölümde Bünyamin Bezci ve Ali Büyükaslan'ın katkılarıyla insan ilişkilerinde güvenin önemi konuşuldu.

Kime, nasıl güvenebiliriz? İnsan ilişkilerinde güven sorunu en çok nerede yaşanıyor? İnsan ilişkilerinde güven neden önemli? Geçmişten günümüze güven kavramı nedir? Günümüzde güven kavramı nasıl bir konumdadır? Derdimiz Hayat'ta bu hafta "Güven" kavramı üzerinde duruldu.

Necdet Subaşı'nın sunumu Bünyamin Bezci ve Ali Büyükaslan'ın katkılarıyla Derdimiz Hayat 48. bölümüyle sizlerle...

00:00 Derdimiz Hayat

04:00 İnsan ilişkilerinde 'Güven'

11:00 Kime, nasıl güvenebiliriz?

15:00 İnsan ilişkilerinde güven sorunu en çok nerede yaşanıyor?

35:00 İnsan ilişkilerinde 'Güven' neden önemli?

01:11:00 İnsan ilişkilerinde güven neden önemli?

01:21:00 Geçmişten günümüze güven kavramı?

01:31:00 Dini ve kültürel bağlamda güven

01:39:00 Günümüzde güven kavramı nasıl bir konumda?