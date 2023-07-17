Entelektüel | Derdimiz Hayat
Bu bölümde Bünyamin Bezci ve Ali Büyükaslan'ın katkılarıyla hayatın içinde entelektüel kavramının karşılık bulduğu alanlar konuşuldu.
Entelektüel kimdir? Entelektüel kavramının karşılık bulduğu alanlar nelerdir? Entelektüel kavramının kökleri nelerdir? Entelektüel ve akademisyen arasındaki fark nedir? Entelektüel'in bilgi kaynakları nelerdir?
Derdimiz Hayat'ta bu hafta "Entelektüel" kavramı üzerinde duruldu. Necdet Subaşı'nın sunumu Bünyamin Bezci ve Ali Büyükaslan'ın katkılarıyla Derdimiz Hayat 51. bölümüyle sizlerle...
00:00 Derdimiz Hayat
04:00 Entelektüel kavramının karşılık bulduğu alanlar
14:00 Entelektüel kavramının kökleri
19:00 Entelektüel kimdir?
40:00 Hayatın içinde "'Entelektüel'in" tanımı
57:00 Akademisyenlik ve entelektüel faaliyetler
01:12:00 Entelektüel ve akademisyen arasındaki fark
01:19:00 Entelektüel'in bilgi kaynakları nelerdir?
01:32:00 Entelektüel kavramının karşılık bulduğu alanlar