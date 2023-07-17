Gündelik Hayatta "Yaşamak" | Derdimiz Hayat

Bu bölümde Bünyamin Bezci ve Ali Büyükaslan'ın katkılarıyla gündelik hayatta anlamlı yaşamanın önemi konuşuldu.

Yaşamak bizim için ne ifade ediyor? Derdimiz Hayat'ta bu hafta "Yaşamak" konusu ele alındı. Yaşamayı sağlayan şartların bütünü nelerdir? Geleneksel toplumda yaşamak ne ifade ediyor? Teknolojik gelişmeler yaşantımızı etkiliyor mu? İdeal bir hayat nasıl olmalı? Yaşamaya dair çok daha fazlası Derdimiz Hayat'ta konuşuldu.

Necdet Subaşı'nın sunumu Bünyamin Bezci ve Ali Büyükaslan'ın katkılarıyla Derdimiz Hayat 32. bölümüyle sizlerle...

00:00 Derdimiz Hayat

02:00 Gündelik Hayatta "Yaşamak"

18:00 Yaşamayı Sağlayan Şartların Bütünü: Hayat

28:00 Geleneksel Toplumda "Yaşamak"

32:00 Teknoloji Yaşantımızı Etkileyebilir mi?

40:00 İdeal Bir Hayat Nasıl Olmalı?