Vebal | Derdimiz Hayat

Bünyamin Bezci ve Ali Büyükaslan'ın katkılarıyla Derdimiz Hayat'ın bu bölümünde vebal kavramı konuşuldu.

"Vebal" kavramı nasıl bir değişime uğradı? "Vebal" kavramı hayatımızda nasıl bir karşılık bulmalı?

Derdimiz Hayat'ta bu hafta "Vebal" kavramı üzerinde duruldu. Necdet Subaşı'nın sunumu Bünyamin Bezci ve Ali Büyükaslan'ın katkılarıyla Derdimiz Hayat 70. bölümüyle sizlerle....

00:00 Derdimiz Hayat

02:00 Manevi bir sorumluluk yüklenmek: Vebal

08:00 "Vebal" kavramı nasıl bir değişime uğradı?

25:00 Eylemlerin sorumluluğunu üstlenmek: Vebal

50:00 "Vebal" kavramı hayatımızda nasıl bir karşılık bulmalı?

01:17:00 Eylemlerin sorumluluğunu üstlenmek: Vebal