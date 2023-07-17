Vebal | Derdimiz Hayat
Bünyamin Bezci ve Ali Büyükaslan'ın katkılarıyla Derdimiz Hayat'ın bu bölümünde vebal kavramı konuşuldu.
"Vebal" kavramı nasıl bir değişime uğradı? "Vebal" kavramı hayatımızda nasıl bir karşılık bulmalı?
Derdimiz Hayat'ta bu hafta "Vebal" kavramı üzerinde duruldu. Necdet Subaşı'nın sunumu Bünyamin Bezci ve Ali Büyükaslan'ın katkılarıyla Derdimiz Hayat 70. bölümüyle sizlerle....
00:00 Derdimiz Hayat
02:00 Manevi bir sorumluluk yüklenmek: Vebal
08:00 "Vebal" kavramı nasıl bir değişime uğradı?
25:00 Eylemlerin sorumluluğunu üstlenmek: Vebal
50:00 "Vebal" kavramı hayatımızda nasıl bir karşılık bulmalı?
01:17:00 Eylemlerin sorumluluğunu üstlenmek: Vebal