Misafirlik | Derdimiz Hayat
Bu bölümde Bünyamin Bezci ve Ali Büyükaslan'ın katkılarıyla günümüzde misafirlik anlayışı konuşuldu.
Günümüzde misafirlik anlayışı nasıl? Günümüze kıyasla geçmişteki misafirlik anlayışı nasıldı? Misafirliğin kültürel değeri nedir? Misafirlik anlayışının kültürel zemini nasıl oluştu?
Derdimiz Hayat'ta bu hafta "Misafirlik" kavramı üzerinde duruldu. Necdet Subaşı'nın sunumu Bünyamin Bezci ve Ali Büyükaslan'ın katkılarıyla Derdimiz Hayat 49. bölümüyle sizlerle...
00:00 Derdimiz Hayat
03:00 Günümüzde misafirlik anlayışı
15:00 Günümüze kıyasla geçmişteki misafirlik anlayışı
30:00 Dini ve kültürel anlayışta misafirlik
36:00 Geçmişten günümüze misafirlik anlayışı
47:00 Misafirliğin kültürel değeri
58:00 Misafirlik anlayışının kültürel zemini
01:30:00 Misafirliğin kültürel değeri