Tatil | Derdimiz Hayat

Bu bölümde Bünyamin Bezci ve Ali Büyükaslan'ın katkılarıyla tatil ile insanın iç dünyasına çıkılan yolculuk konuşuldu.

Tatil, toplum açısından nasıl bir mit? Tatil ile insanın iç dünyasına nasıl bir yolculuk yapılıyor? Tatilde zaman kavramı nasıl değişiyor?

Derdimiz Hayat'ta bu hafta "Tatil Kavramı" üzerinde duruldu. Necdet Subaşı'nın sunumu Bünyamin Bezci ve Ali Büyükaslan'ın katkılarıyla Derdimiz Hayat 60. bölümüyle sizlerle...

00:00 Derdimiz Hayat

04:00 Tatil kavramını nasıl anlıyoruz?

16:00 Tatil kavramını nasıl anlıyoruz?

33:00 Tatil, toplum açısından nasıl bir mit?

01:00:00 Tatil kavramını nasıl anlıyoruz?

01:20:00 Tatil ile insanın iç dünyasına çıkılan yolculuk