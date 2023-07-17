Doğa | Derdimiz Hayat
Bu bölümde Bünyamin Bezci ve Ali Büyükaslan'ın katkılarıyla doğa kelimesinin kavramsal anlamı konuşuldu.
Doğa kelimesinin kavramsal anlamı nedir? Doğanın insan hayatındaki konumu nedir? Geçmişten bugüne insanın tabiatla ilişkisi nedir? Doğa bilimlerinin evreni tanıma konusundaki yaklaşımı nedir?
Necdet Subaşı'nın sunumu Bünyamin Bezci ve Ali Büyükaslan'ın katkılarıyla Derdimiz Hayat 38. bölümüyle sizlerle...
00:00 Derdimiz Hayat
05:00 Doğa kelimesinin kavramsal anlamı
17:00 Doğanın insan hayatındaki konumu
24:00 Geçmişten bugüne insanın tabiatla ilişkisi
01:17:00 Doğa bilimlerinin evreni tanıma konusundaki yaklaşımı