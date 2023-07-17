Saygı | Derdimiz Hayat
Bu bölümde Bünyamin Bezci ve Ali Büyükaslan'ın katkılarıyla kişinin kendine ve topluma saygısı konuşuldu.
Günümüzde toplum içinde saygının konumu nedir? Kültürel olarak saygının temsil biçimleri nelerdir? Kişinin kendisine saygı göstermesi nasıl olur? Mekana ve ibadete saygı nasıl gösterilir?
Derdimiz Hayat'ta bu hafta "Saygı" kavramı üzerinde duruldu. Necdet Subaşı'nın sunumu Bünyamin Bezci ve Ali Büyükaslan'ın katkılarıyla Derdimiz Hayat 47. bölümüyle sizlerle...
00:00 Derdimiz Hayat
04:00 Günümüzde saygının konumu
13:00 Kişinin kendine ve topluma saygısı
21:00 Hayatın İçinde "Saygı"
25:00 Kültürel olarak saygının temsil biçimleri
40:00 Kişinin kendisine saygı göstermesi
01:00:00 Toplumsal hayatta adab-ı muaşeret
01:07:00 Hak edilen saygı ve hürmeten saygı
01:21:00 Değer ve saygı ilişkisi
01:40:00 Mekana ve ibadete saygı