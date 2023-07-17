Saygı | Derdimiz Hayat

Bu bölümde Bünyamin Bezci ve Ali Büyükaslan'ın katkılarıyla kişinin kendine ve topluma saygısı konuşuldu.

Günümüzde toplum içinde saygının konumu nedir? Kültürel olarak saygının temsil biçimleri nelerdir? Kişinin kendisine saygı göstermesi nasıl olur? Mekana ve ibadete saygı nasıl gösterilir?

Derdimiz Hayat'ta bu hafta "Saygı" kavramı üzerinde duruldu. Necdet Subaşı'nın sunumu Bünyamin Bezci ve Ali Büyükaslan'ın katkılarıyla Derdimiz Hayat 47. bölümüyle sizlerle...

00:00 Derdimiz Hayat

04:00 Günümüzde saygının konumu

13:00 Kişinin kendine ve topluma saygısı

21:00 Hayatın İçinde "Saygı"

25:00 Kültürel olarak saygının temsil biçimleri

40:00 Kişinin kendisine saygı göstermesi

01:00:00 Toplumsal hayatta adab-ı muaşeret

01:07:00 Hak edilen saygı ve hürmeten saygı

01:21:00 Değer ve saygı ilişkisi

01:40:00 Mekana ve ibadete saygı