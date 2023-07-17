Tarihsel Süreçte Göç | Derdimiz Hayat
Bu bölümde Bünyamin Bezci ve Ali Büyükaslan'ın katkılarıyla geçmişten günümüze göçün etkileri konuşuldu.
Dünyada ve Türkiye'de göçün etkileri nelerdir? Etkileri ve sosyo-psikolojik boyutuyla göç nedir? Tarihsel süreçte göç nedir? Derdimiz Hayat'ta bu hafta göç konuşuldu. Necdet Subaşı'nın sunumu Bünyamin Bezci ve Ali Büyükaslan'ın katkılarıyla Derdimiz Hayat 31. bölümüyle sizlerle...
00:00 Derdimiz Hayat
02:00 Tarihsel Süreçte Göç
06:45 Bünyamin Bezci
11:00 Dünyada ve Türkiye'de göçün etkileri
15:00 Geçmişten günümüze göçün etkileri
17:00 Göç Kavramı ve Nedenleri
26:00 Göçmenler ve Terkedilen Yer Açısından Göç
30:00 Göçün Etkileri
40:00 Etkileri ve Sosyo-Psikolojik Boyutuyla Göç
48:50 Göçün Etki Boyutları
01:00:00 Göç Kavramı ve Türleri
01:08:00 Göçmenin Gözünden "Göç"
01:21:00 Dünyada ve Türkiye'de Göçün Etkileri