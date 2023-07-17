Tarihsel Süreçte Göç | Derdimiz Hayat

Bu bölümde Bünyamin Bezci ve Ali Büyükaslan'ın katkılarıyla geçmişten günümüze göçün etkileri konuşuldu.

Dünyada ve Türkiye'de göçün etkileri nelerdir? Etkileri ve sosyo-psikolojik boyutuyla göç nedir? Tarihsel süreçte göç nedir? Derdimiz Hayat'ta bu hafta göç konuşuldu. Necdet Subaşı'nın sunumu Bünyamin Bezci ve Ali Büyükaslan'ın katkılarıyla Derdimiz Hayat 31. bölümüyle sizlerle...

00:00 Derdimiz Hayat

02:00 Tarihsel Süreçte Göç

06:45 Bünyamin Bezci

11:00 Dünyada ve Türkiye'de göçün etkileri

15:00 Geçmişten günümüze göçün etkileri

17:00 Göç Kavramı ve Nedenleri

26:00 Göçmenler ve Terkedilen Yer Açısından Göç

30:00 Göçün Etkileri

40:00 Etkileri ve Sosyo-Psikolojik Boyutuyla Göç

48:50 Göçün Etki Boyutları

01:00:00 Göç Kavramı ve Türleri

01:08:00 Göçmenin Gözünden "Göç"

01:21:00 Dünyada ve Türkiye'de Göçün Etkileri