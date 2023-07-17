Nostalji | Derdimiz Hayat

Bünyamin Bezci ve Ali Büyükaslan'ın katkılarıyla Derdimiz Hayat'ın bu bölümünde yalıtılmış bir hikaye olarak nostalji konuşuldu.

Geçmiş mutlaka güzel midir? Nostalji fırtınası dönemsel mi? Sürekli geçmişi yaşamak mümkün mü? Derdimiz Hayat'ta bu hafta "Nostalji" kavramı üzerinde duruldu. Necdet Subaşı'nın sunumu Bünyamin Bezci ve Ali Büyükaslan'ın katkılarıyla Derdimiz Hayat 68. bölümüyle sizlerle...

09:00 Nostalji: Geçmişin getirdiği özlem ile bugünü konuşmak

28:00 Yalıtılmış bir hikaye: Nostalji

51:00 Geçmiş mutlaka güzel midir?

58:00 Nostalji fırtınası dönemsel mi?

01:24:00 Yalıtılmış bir hikaye: Nostalji