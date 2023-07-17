Biz Olmak | Derdimiz Hayat

Bu bölümde Bünyamin Bezci ve Ali Büyükaslan'ın katkılarıyla biz olma bilincinin önemi konuşuldu.

Ailede biz olma bilinci nasıl oluşur? İşyerinde biz olma bilinci nasıl oluşur? Toplumda biz nasıl oluşur?

Necdet Subaşı'nın sunumu Bünyamin Bezci ve Ali Büyükaslan'ın katkılarıyla Derdimiz Hayat 36. bölümüyle sizlerle...

00:00 Derdimiz Hayat

02:00 Gündelik Hayatta "Biz" Olmak

16:00 Bünyamin Bezci

21:00 Bizi bir arada tutan etkenler nelerdir?

36:00 Toplumsal "Biz" Nasıl Oluşur?

01:37:00 Ailede "Biz" Olma Bilinci