Biz Olmak | Derdimiz Hayat
Bu bölümde Bünyamin Bezci ve Ali Büyükaslan'ın katkılarıyla biz olma bilincinin önemi konuşuldu.
Ailede biz olma bilinci nasıl oluşur? İşyerinde biz olma bilinci nasıl oluşur? Toplumda biz nasıl oluşur?
Necdet Subaşı'nın sunumu Bünyamin Bezci ve Ali Büyükaslan'ın katkılarıyla Derdimiz Hayat 36. bölümüyle sizlerle...
00:00 Derdimiz Hayat
02:00 Gündelik Hayatta "Biz" Olmak
16:00 Bünyamin Bezci
21:00 Bizi bir arada tutan etkenler nelerdir?
36:00 Toplumsal "Biz" Nasıl Oluşur?
01:37:00 Ailede "Biz" Olma Bilinci