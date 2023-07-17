Yerlilik | Derdimiz Hayat
Bu bölümde Bünyamin Bezci ve Ali Büyükaslan'ın katkılarıyla yerlilik kavramı konuşuldu.
Günümüzde yerlilik kavramı nasıl anlaşılıyor? Gündelik dilde yerlilik denilince ne anlaşılıyor? Yerlilik kavramının dönüşümü nasıl oldu? Modern dünyada yerlilik düşüncesi nasıl oluştu? Günümüzde süreçlerinin yerliliğe etkisi nedir?
Derdimiz Hayat'ta bu hafta "Yerlilik" kavramı üzerinde duruldu. Necdet Subaşı'nın sunumu Bünyamin Bezci ve Ali Büyükaslan'ın katkılarıyla Derdimiz Hayat 45. bölümüyle sizlerle...
00:00 Derdimiz Hayat
03:00 Günümüzde yerlilik kavramı
12:00 Gündelik dilde yerlilik denilince ne anlaşılıyor?
23:00 Yerlilik kavramının dönüşümü
33:00 Modern dünyada yerlilik düşüncesi
48:00 Günümüzde süreçlerinin yerliliğe etkisi
59:00 Tarihte yerlilik tartışmaları
01:14:00 Günümüzde yerlilik kavramı
01:30:00 Aidiyet ve yerlilik
01:36:00 Modern bağlamı ile yerlilik