Yerlilik | Derdimiz Hayat

Bu bölümde Bünyamin Bezci ve Ali Büyükaslan'ın katkılarıyla yerlilik kavramı konuşuldu.

Günümüzde yerlilik kavramı nasıl anlaşılıyor? Gündelik dilde yerlilik denilince ne anlaşılıyor? Yerlilik kavramının dönüşümü nasıl oldu? Modern dünyada yerlilik düşüncesi nasıl oluştu? Günümüzde süreçlerinin yerliliğe etkisi nedir?

Derdimiz Hayat'ta bu hafta "Yerlilik" kavramı üzerinde duruldu. Necdet Subaşı'nın sunumu Bünyamin Bezci ve Ali Büyükaslan'ın katkılarıyla Derdimiz Hayat 45. bölümüyle sizlerle...

00:00 Derdimiz Hayat

03:00 Günümüzde yerlilik kavramı

12:00 Gündelik dilde yerlilik denilince ne anlaşılıyor?

23:00 Yerlilik kavramının dönüşümü

33:00 Modern dünyada yerlilik düşüncesi

48:00 Günümüzde süreçlerinin yerliliğe etkisi

59:00 Tarihte yerlilik tartışmaları

01:14:00 Günümüzde yerlilik kavramı

01:30:00 Aidiyet ve yerlilik

01:36:00 Modern bağlamı ile yerlilik