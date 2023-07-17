Muhit | Derdimiz Hayat
Bu bölümde Bünyamin Bezci ve Ali Büyükaslan'ın katkılarıyla muhit kavramı konuşuldu.
Muhit nedir? Muhitin kişiye, kişinin muhite etkisi nedir? Kişi 'Muhitini" nasıl bulur? Muhitler nasıl oluşuyor?
Derdimiz Hayat'ta bu hafta ""Muhit" kavramı üzerinde duruldu.
Necdet Subaşı'nın sunumu Bünyamin Bezci ve Ali Büyükaslan'ın katkılarıyla Derdimiz Hayat 42. bölümüyle sizlerle...
00:00 Derdimiz Hayat
02:00 Muhitin kişiye, kişinin muhite etkisi
15:00 Kişi 'Muhitini" nasıl bulur?
22:00 Muhitin kişiye, kişinin muhite etkisi
35:00 Kişi 'Muhitini' nasıl bulur?
01:09:00 Muhitler nasıl oluşuyor?
01:25:00 Muhitin kişiye, kişinin muhite etkisi