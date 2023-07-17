Dava | Derdimiz Hayat

Bu bölümde Bünyamin Bezci ve Ali Büyükaslan'ın katkılarıyla hayatta bir dava sahibi olmanın önemi konuşuldu.

Dava ve ideoloji arasındaki farklar nelerdir? Bireysel ve toplumsal boyutlarıyla dava bilinci nasıl olmalı? "Dava" ların kişisel hikayelere dönmesi nasıl gerçekleşir? Derdimiz Hayat'ta bu hafta "Dava" kavramı üzerinde duruldu.

Necdet Subaşı'nın sunumu Bünyamin Bezci ve Ali Büyükaslan'ın katkılarıyla Derdimiz Hayat 67. bölümüyle sizlerle...

00:00 Derdimiz Hayat

05:00 Hayatta bir dava sahibi olmak

27:00 Dava ve ideoloji arasındaki farklar

01:06:00 Bireysel ve toplumsal boyutlarıyla dava bilinci

01:18:00 Bağlılıktan bağımlılığa dönüşmeden dava sahibi olmak

01:26:00 "Dava" ların kişisel hikayelere dönmesi