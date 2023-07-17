Fitne | Derdimiz Hayat
Bu bölümde Bünyamin Bezci ve Ali Büyükaslan'ın katkılarıyla fitne kavramının hayatta bulduğu karşılıklar konuşuldu.
Fitne kavramının hayatta bulduğu karşılıklar nelerdir? Bugün anladığımız "Fitne" kavramının temelleri nereye dayanıyor? Fitne'ye geleneksel olarak yüklenen anlamlar nelerdir? Fitne kavramı neler için kullanılabilir? Toplumsal sınırları belirlemek neden önemli?
Derdimiz Hayat'ta bu hafta "Fitne" kavramı üzerinde duruldu. Necdet Subaşı'nın sunumu Bünyamin Bezci ve Ali Büyükaslan'ın katkılarıyla Derdimiz Hayat 64. bölümüyle sizlerle...
00:00 Derdimiz Hayat
05:00 Fitne kavramının hayatta bulduğu karşılıklar
27:00 Bugün anladığımız "Fitne" kavramının temelleri nereye dayanıyor?
35:00 Modern dünyada fitne
55:00 Fitne'ye geleneksel olarak yüklenen anlamlar
01:00:00 Modern hayatta fitne kavramı
01:07:00 Fitne kavramı neler için kullanılabilir?
01:18:00 Toplumsal sınırları belirlemek neden önemli?
01:34:00 Toplumda fitneyi besleyen damarlar