Fitne | Derdimiz Hayat

Bu bölümde Bünyamin Bezci ve Ali Büyükaslan'ın katkılarıyla fitne kavramının hayatta bulduğu karşılıklar konuşuldu.

Fitne kavramının hayatta bulduğu karşılıklar nelerdir? Bugün anladığımız "Fitne" kavramının temelleri nereye dayanıyor? Fitne'ye geleneksel olarak yüklenen anlamlar nelerdir? Fitne kavramı neler için kullanılabilir? Toplumsal sınırları belirlemek neden önemli?

Derdimiz Hayat'ta bu hafta "Fitne" kavramı üzerinde duruldu. Necdet Subaşı'nın sunumu Bünyamin Bezci ve Ali Büyükaslan'ın katkılarıyla Derdimiz Hayat 64. bölümüyle sizlerle...

00:00 Derdimiz Hayat

05:00 Fitne kavramının hayatta bulduğu karşılıklar

27:00 Bugün anladığımız "Fitne" kavramının temelleri nereye dayanıyor?

35:00 Modern dünyada fitne

55:00 Fitne'ye geleneksel olarak yüklenen anlamlar

01:00:00 Modern hayatta fitne kavramı

01:07:00 Fitne kavramı neler için kullanılabilir?

01:18:00 Toplumsal sınırları belirlemek neden önemli?

01:34:00 Toplumda fitneyi besleyen damarlar