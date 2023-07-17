Gösteriş | Derdimiz Hayat

Bu bölümde Bünyamin Bezci ve Ali Büyükaslan'ın katkılarıyla gösteriş ve insanın görünür olma ihtiyacı konuşuldu.

Kültürümüzde gösteriş kavramını nasıl anlayabiliriz? İnsanın görünür olma ihtiyacı nasıl kullanılıyor? Gösteriş toplumunda doğru tutum ve yönlendirme nasıl olmalı?

Necdet Subaşı'nın sunumu Bünyamin Bezci ve Ali Büyükaslan'ın katkılarıyla Derdimiz Hayat 37. bölümüyle sizlerle...

00:00 Derdimiz Hayat

02:00 Kültürümüzde Gösteriş Kavramını Nasıl Anlayabiliriz?

11:00 Zenginlik ve gösteriş ilişkisi

17:00 Gösteriş hangi alanlarda karşımıza çıkıyor?

44:00 Gösterişin kapsamı ve alanı

57:00 İnsanın görünür olma ihtiyacı nasıl kullanılıyor?

01:20:00 Gösterişli dindarlık ve modern toplumlar

01:35:00 Gösterişli dindarlık ve toplumsal değerler

01:45:00 Gösteriş toplumunda doğru tutum ve yönlendirme nasıl olmalı?