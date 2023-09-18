Bahar | Derdimiz Hayat
Bu bölümde Bünyamin Bezci ve Ali Büyükaslan'ın katkılarıyla bahar mevsiminin insan üzerindeki etkileri konuşuldu.
"Bahar" bize ne hissettiriyor? Baharın bir teorisi var mı? Doğanın insan üzerindeki etkileri nelerdir? İnsanların değişim ve dönüşümü nasıl gerçekleşir? Derdimiz Hayat'ta bu hafta "Bahar" kavramı üzerinde duruldu.
Necdet Subaşı'nın sunumu Bünyamin Bezci ve Ali Büyükaslan'ın katkılarıyla Derdimiz Hayat 56. bölümüyle sizlerle...
00:00 Derdimiz Hayat
03:00 İnsana Huzur Veren Mevsim: Bahar
06:30 "Bahar" bize ne hissettiriyor?
10:15 Baharın bir teorisi var mı?
15:00 İnsana huzur ve coşku veren mevsim: Bahar
40:00 Şehrin ve kırsalın baharı...
55:00 Doğanın insan üzerindeki etkileri
58:00 Baharın insan davranışları üzerindeki etkileri
01:03:00 İnsanların değişim ve dönüşümü