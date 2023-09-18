Bahar | Derdimiz Hayat

Bu bölümde Bünyamin Bezci ve Ali Büyükaslan'ın katkılarıyla bahar mevsiminin insan üzerindeki etkileri konuşuldu.

"Bahar" bize ne hissettiriyor? Baharın bir teorisi var mı? Doğanın insan üzerindeki etkileri nelerdir? İnsanların değişim ve dönüşümü nasıl gerçekleşir? Derdimiz Hayat'ta bu hafta "Bahar" kavramı üzerinde duruldu.

Necdet Subaşı'nın sunumu Bünyamin Bezci ve Ali Büyükaslan'ın katkılarıyla Derdimiz Hayat 56. bölümüyle sizlerle...

00:00 Derdimiz Hayat

03:00 İnsana Huzur Veren Mevsim: Bahar

06:30 "Bahar" bize ne hissettiriyor?

10:15 Baharın bir teorisi var mı?

15:00 İnsana huzur ve coşku veren mevsim: Bahar

40:00 Şehrin ve kırsalın baharı...

55:00 Doğanın insan üzerindeki etkileri

58:00 Baharın insan davranışları üzerindeki etkileri

01:03:00 İnsanların değişim ve dönüşümü