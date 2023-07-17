Diaspora | Derdimiz Hayat

Bu bölümde Bünyamin Bezci ve Ali Büyükaslan'ın katkılarıyla "Diaspora" kavramı üzerinde duruldu.

Derdimiz Hayat'ta bu hafta "Diaspora" kavramı konuşuldu.

Diasporik kimlik nedir? Diaspora ile ekonomi arasında nasıl bir ilişki var? Diasporada kimlik inşası nasıl olmalı?

Necdet Subaşı'nın sunumu Bünyamin Bezci ve Ali Büyükaslan'ın katkılarıyla Derdimiz Hayat 26. bölümüyle sizlerle...

00:00 Derdimiz Hayat

02:00 Diaspora Kavramı Üzerine

14:00 Diasporalar ve Geri Dönüş Göçleri

28:00 Diasporik Kimlik

50:00 Göç, Bir Güvenlik Sorunu mudur?

01:08:00 Diasporalar ve Geri Dönüş Göçleri

01:15:00 Diaspora - Ekonomi İlişkisi

01:29:00 Diasporaların Bulunduğu Ülkeyle İlişkiler

01:34:00 Diasporada Kimlik İnşası

01:42:00 Diaspora ve Din İlişkisi