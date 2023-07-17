Diaspora | Derdimiz Hayat
Bu bölümde Bünyamin Bezci ve Ali Büyükaslan'ın katkılarıyla "Diaspora" kavramı üzerinde duruldu.
Derdimiz Hayat'ta bu hafta "Diaspora" kavramı konuşuldu.
Diasporik kimlik nedir? Diaspora ile ekonomi arasında nasıl bir ilişki var? Diasporada kimlik inşası nasıl olmalı?
Necdet Subaşı'nın sunumu Bünyamin Bezci ve Ali Büyükaslan'ın katkılarıyla Derdimiz Hayat 26. bölümüyle sizlerle...
00:00 Derdimiz Hayat
02:00 Diaspora Kavramı Üzerine
14:00 Diasporalar ve Geri Dönüş Göçleri
28:00 Diasporik Kimlik
50:00 Göç, Bir Güvenlik Sorunu mudur?
01:08:00 Diasporalar ve Geri Dönüş Göçleri
01:15:00 Diaspora - Ekonomi İlişkisi
01:29:00 Diasporaların Bulunduğu Ülkeyle İlişkiler
01:34:00 Diasporada Kimlik İnşası
01:42:00 Diaspora ve Din İlişkisi