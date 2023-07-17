Evlilik | Derdimiz Hayat

Bu bölümde Bünyamin Bezci ve Ali Büyükaslan'ın katkılarıyla Türk kültüründe aile yapısı konuşuldu.

Evlilikte bir aileye dahil mi oluyoruz, bir aile mi inşa ediyoruz? Aile bireylerinin üstlendiği görevler neler? Güçlü aile bağları nasıl kurulabilir? Kişilik gelişiminde ailenin rolü nedir? Evlilik bir kader midir? Evlilik bir imtihan mıdır? Evlilik doğru karar mı? Doğru evlilik nasıl olmalı? Doğru evlilik kararı nasıl verilir? Evlilik neye göre yapılmalı?

Derdimiz Hayat'ta bugün aile konuşuldu.

Necdet Subaşı'nın sunumu Bünyamin Bezci ve Ali Büyükaslan'ın katkılarıyla Derdimiz Hayat 35. bölümüyle sizlerle...

00:00 Derdimiz Hayat

09:00 Evlilikte bir aileye dahil mi oluyoruz, bir aile mi inşa ediyoruz?

15:00 Değişen toplumsal koşullarda farklılaşan aile yapısı

23:00 Türk kültüründe aile yapısı

39:00 Ailenin tarihsel gelişimi: Dünü, Bugünü ve Yarını

51:00 Türk kültüründe aile yapısı

01:01:00 Kişilik gelişiminde ailenin rolü

01:05:00 Aile bireylerinin üstlendiği görevler neler?

01:07:00 Aile bireylerinin birbirlerine karşı sorumlulukları

01:16:00 İnsanların evlilikten beklentileri

01:20:00 Değişen toplumsal yapıda aile

01:28:00 Ailenin tarihsel gelişimi: Dünü, Bugünü ve Yarını

01:40:00 Güçlü aile bağları nasıl kurulabilir?

01:45:00 Türk kültüründe aile yapısı