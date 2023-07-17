VAV RADYO CANLI YAYINA MESAJ GÖNDER

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Konuşmak | Derdimiz Hayat 17 Temmuz 2023 | 1. Bölüm
Geçmiş ve Gelecek | Derdimiz Hayat 17 Temmuz 2023 | 2. Bölüm
Ev | Derdimiz Hayat 18 Temmuz 2023 | 3. Bölüm
Kitap | Derdimiz Hayat 18 Temmuz 2023 | 4. Bölüm
Neşe | Derdimiz Hayat 18 Temmuz 2023 | 5. Bölüm
Seyahat | Derdimiz Hayat 18 Temmuz 2023 | 6. Bölüm
Hayat | Derdimiz Hayat 18 Temmuz 2023 | 7. Bölüm
Genç Olmak | Derdimiz Hayat 18 Temmuz 2023 | 8. Bölüm
Taşralı Olmak | Derdimiz Hayat 18 Temmuz 2023 | 9. Bölüm
Çarşı | Derdimiz Hayat 18 Temmuz 2023 | 10. Bölüm
Dostluk | Derdimiz Hayat 09 Temmuz 2023 | 11. Bölüm
Hastalık | Derdimiz Hayat 18 Temmuz 2023 | 12. Bölüm
Kültür | Derdimiz Hayat 18 Temmuz 2023 | 13. Bölüm
Hafıza | Derdimiz Hayat 18 Temmuz 2023 | 14. Bölüm
Bayram | Derdimiz Hayat 18 Temmuz 2023 | 15. Bölüm
Çocukluk | Derdimiz Hayat 18 Temmuz 2023 | 16. Bölüm
Okul | Derdimiz Hayat 18 Temmuz 2023 | 17. Bölüm
Şehir | Derdimiz Hayat 23 Temmuz 2023 | 18. Bölüm
Sofra | Derdimiz Hayat 20 Temmuz 2023 | 19. Bölüm
Moda | Derdimiz Hayat 23 Temmuz 2023 | 20. Bölüm
Oyun | Derdimiz Hayat 23 Temmuz 2023 | 21. Bölüm
Televizyon I Derdimiz Hayat 24 Temmuz 2023 | 22. Bölüm
Üniversite | Derdimiz Hayat 24 Temmuz 2023 | 23. Bölüm
Zaman | Derdimiz Hayat 25 Temmuz 2023 | 24. Bölüm
İslamofobi I Derdimiz Hayat 24 Temmuz 2023 | 25. Bölüm
Diaspora | Derdimiz Hayat 09 Temmuz 2023 | 26. Bölüm
Dil | Derdimiz Hayat 09 Temmuz 2023 | 27. Bölüm
Sekülerleşme | Derdimiz Hayat 09 Temmuz 2023 | 28. Bölüm
Muhit | Derdimiz Hayat 09 Temmuz 2023 | 29. Bölüm
Yazmak | Derdimiz Hayat 09 Temmuz 2023 | 30. Bölüm
Göç | Derdimiz Hayat 09 Temmuz 2023 | 31. Bölüm
Yaşamak | Derdimiz Hayat 09 Temmuz 2023 | 32. Bölüm
Yol | Derdimiz Hayat 09 Temmuz 2023 | 33. Bölüm
Yalnızlık | Derdimiz Hayat 09 Temmuz 2023 | 34. Bölüm
Aile | Derdimiz Hayat 09 Temmuz 2023 | 35. Bölüm
Biz Olmanın Önemi | Derdimiz Hayat 09 Temmuz 2023 | 36. Bölüm
Gösteriş | Derdimiz Hayat 09 Temmuz 2023 | 37. Bölüm
Doğa | Derdimiz Hayat 09 Temmuz 2023 | 38. Bölüm
Medya | Derdimiz Hayat 09 Temmuz 2023 | 39. Bölüm
Komşuluk | Derdimiz Hayat 09 Temmuz 2023 | 40. Bölüm
Denge | Derdimiz Hayat 09 Temmuz 2023 | 41. Bölüm
Muhit | Derdimiz Hayat 09 Temmuz 2023 | 42. Bölüm
Ritim | Derdimiz Hayat 09 Temmuz 2023 | 43. Bölüm
Samimiyet | Derdimiz Hayat 09 Temmuz 2023 | 44. Bölüm
Yerlilik | Derdimiz Hayat 09 Temmuz 2023 | 45. Bölüm
Farklılık | Derdimiz Hayat 09 Temmuz 2023 | 46. Bölüm
Güven | Derdimiz Hayat 18 Temmuz 2023 | 47. Bölüm

Zaman | Derdimiz Hayat

Bu bölümde Bünyamin Bezci ve Ali Büyükaslan'ın katkılarıyla "Zamanın Ruhu" konuşuldu.

Zamanın ruhu var mı? İnsan için zaman neyi ifade ediyor? Zamanın ruhu kaybolur mu? Emojiler üzerinden yeni bir dil mi oluşturuluyor? Yeni nesil varoluşsal problemler yaşıyor mu?

Derdimiz Hayat programında bu hafta "Zaman" kavramı konuşuldu.

Necdet Subaşı'nın sunumu Bünyamin Bezci ve Ali Büyükaslan'ın katkılarıyla Derdimiz Hayat 24. bölümüyle sizlerle...

00:00 Derdimiz Hayat

03:00 Zamanın Ruhu Var mı?

06:00 "Zeitgeist" Zamanın Ruhu

11:00 Zamanın Ruhu Var mı?

13:45 İnsan İçin Zaman Neyi İfade Ediyor?

33:00 Zamanın Ruhu

38:00 Zamanın Ruhu Kaybolur mu?

01:08:00 Emojiler Üzerinden Yeni Bir Dil mi Oluşturuluyor?

01:18:00 Zeitgeist: Bir Çağın Düşünce ve Duygu Biçimi

01:45:00 Yeni Nesil Varoluşsal Problemler Yaşıyor mu?

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