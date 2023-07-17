Zaman | Derdimiz Hayat

Bu bölümde Bünyamin Bezci ve Ali Büyükaslan'ın katkılarıyla "Zamanın Ruhu" konuşuldu.

Zamanın ruhu var mı? İnsan için zaman neyi ifade ediyor? Zamanın ruhu kaybolur mu? Emojiler üzerinden yeni bir dil mi oluşturuluyor? Yeni nesil varoluşsal problemler yaşıyor mu?

Derdimiz Hayat programında bu hafta "Zaman" kavramı konuşuldu.

Necdet Subaşı'nın sunumu Bünyamin Bezci ve Ali Büyükaslan'ın katkılarıyla Derdimiz Hayat 24. bölümüyle sizlerle...

00:00 Derdimiz Hayat

03:00 Zamanın Ruhu Var mı?

06:00 "Zeitgeist" Zamanın Ruhu

11:00 Zamanın Ruhu Var mı?

13:45 İnsan İçin Zaman Neyi İfade Ediyor?

33:00 Zamanın Ruhu

38:00 Zamanın Ruhu Kaybolur mu?

01:08:00 Emojiler Üzerinden Yeni Bir Dil mi Oluşturuluyor?

01:18:00 Zeitgeist: Bir Çağın Düşünce ve Duygu Biçimi

01:45:00 Yeni Nesil Varoluşsal Problemler Yaşıyor mu?