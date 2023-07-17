VAV RADYO CANLI YAYINA MESAJ GÖNDER

VAV TV CANLI YAYIN VAV RADYO CANLI YAYIN
Konuşmak | Derdimiz Hayat 17 Temmuz 2023 | 1. Bölüm
Geçmiş ve Gelecek | Derdimiz Hayat 17 Temmuz 2023 | 2. Bölüm
Ev | Derdimiz Hayat 18 Temmuz 2023 | 3. Bölüm
Kitap | Derdimiz Hayat 18 Temmuz 2023 | 4. Bölüm
Neşe | Derdimiz Hayat 18 Temmuz 2023 | 5. Bölüm
Seyahat | Derdimiz Hayat 18 Temmuz 2023 | 6. Bölüm
Hayat | Derdimiz Hayat 18 Temmuz 2023 | 7. Bölüm
Genç Olmak | Derdimiz Hayat 18 Temmuz 2023 | 8. Bölüm
Taşralı Olmak | Derdimiz Hayat 18 Temmuz 2023 | 9. Bölüm
Çarşı | Derdimiz Hayat 18 Temmuz 2023 | 10. Bölüm
Dostluk | Derdimiz Hayat 09 Temmuz 2023 | 11. Bölüm
Hastalık | Derdimiz Hayat 18 Temmuz 2023 | 12. Bölüm
Kültür | Derdimiz Hayat 18 Temmuz 2023 | 13. Bölüm
Hafıza | Derdimiz Hayat 18 Temmuz 2023 | 14. Bölüm
Bayram | Derdimiz Hayat 18 Temmuz 2023 | 15. Bölüm
Çocukluk | Derdimiz Hayat 18 Temmuz 2023 | 16. Bölüm
Okul | Derdimiz Hayat 18 Temmuz 2023 | 17. Bölüm
Şehir | Derdimiz Hayat 23 Temmuz 2023 | 18. Bölüm
Sofra | Derdimiz Hayat 20 Temmuz 2023 | 19. Bölüm
Moda | Derdimiz Hayat 23 Temmuz 2023 | 20. Bölüm
Oyun | Derdimiz Hayat 23 Temmuz 2023 | 21. Bölüm
Televizyon I Derdimiz Hayat 24 Temmuz 2023 | 22. Bölüm
Üniversite | Derdimiz Hayat 24 Temmuz 2023 | 23. Bölüm
Zaman | Derdimiz Hayat 09 Temmuz 2023 | 24. Bölüm
İslamofobi I Derdimiz Hayat 24 Temmuz 2023 | 25. Bölüm
Diaspora | Derdimiz Hayat 09 Temmuz 2023 | 26. Bölüm
Dil | Derdimiz Hayat 09 Temmuz 2023 | 27. Bölüm
Sekülerleşme | Derdimiz Hayat 09 Temmuz 2023 | 28. Bölüm
Muhit | Derdimiz Hayat 09 Temmuz 2023 | 29. Bölüm
Yazmak | Derdimiz Hayat 09 Temmuz 2023 | 30. Bölüm
Göç | Derdimiz Hayat 09 Temmuz 2023 | 31. Bölüm
Yaşamak | Derdimiz Hayat 09 Temmuz 2023 | 32. Bölüm
Yol | Derdimiz Hayat 09 Temmuz 2023 | 33. Bölüm
Yalnızlık | Derdimiz Hayat 09 Temmuz 2023 | 34. Bölüm
Aile | Derdimiz Hayat 09 Temmuz 2023 | 35. Bölüm
Biz Olmanın Önemi | Derdimiz Hayat 09 Temmuz 2023 | 36. Bölüm
Gösteriş | Derdimiz Hayat 09 Temmuz 2023 | 37. Bölüm
Doğa | Derdimiz Hayat 09 Temmuz 2023 | 38. Bölüm
Medya | Derdimiz Hayat 09 Temmuz 2023 | 39. Bölüm
Komşuluk | Derdimiz Hayat 09 Temmuz 2023 | 40. Bölüm
Denge | Derdimiz Hayat 09 Temmuz 2023 | 41. Bölüm
Muhit | Derdimiz Hayat 09 Temmuz 2023 | 42. Bölüm
Ritim | Derdimiz Hayat 09 Temmuz 2023 | 43. Bölüm
Samimiyet | Derdimiz Hayat 09 Temmuz 2023 | 44. Bölüm
Yerlilik | Derdimiz Hayat 09 Temmuz 2023 | 45. Bölüm
Farklılık | Derdimiz Hayat 09 Temmuz 2023 | 46. Bölüm
Güven | Derdimiz Hayat 18 Temmuz 2023 | 47. Bölüm

İslamofobi I Derdimiz Hayat

İslamofobi'nin üretilmesinde medyanın rolü nedir?

İslamofobi nasıl ortaya çıktı? İslamofobi'nin tarihsel gelişimi nedir? Gündelik hayatta İslamofobinin etkileri nelerdir? İslamofobi'nin üretilmesinde medyanın rolü nedir?

Derdimiz Hayat'ta bu hafta "İslamofobi" konuşuldu. Derdimiz Hayat, Necdet Subaşı'nın sunumu, Ali Büyükaslan ve Bünyamin Bezci'nin katkılarıyla 25. bölümüyle sizlerle...

00:00 Derdimiz Hayat

02:00 İslamofobinin Tarihsel Gelişimi

06:45 İslam düşmanlığının sebebi hiyerarşidir

17:15 Gündelik Hayatta İslamofobinin Etkileri

22:30 İslamofobi'nin Etkileri

40:00 Ön Yargı ve Ayrımcılık Bağlamında İslamofobi

58:00 Gündelik Hayatta İslamofobi'nin Etkileri

01:16:00 Avrupa'nın Müslümanlara Bakış Açısı

01:30:00 İslamofobi'nin Üretilmesinde Medyanın Rolü

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