İslamofobi I Derdimiz Hayat
İslamofobi'nin üretilmesinde medyanın rolü nedir?
İslamofobi nasıl ortaya çıktı? İslamofobi'nin tarihsel gelişimi nedir? Gündelik hayatta İslamofobinin etkileri nelerdir? İslamofobi'nin üretilmesinde medyanın rolü nedir?
Derdimiz Hayat'ta bu hafta "İslamofobi" konuşuldu. Derdimiz Hayat, Necdet Subaşı'nın sunumu, Ali Büyükaslan ve Bünyamin Bezci'nin katkılarıyla 25. bölümüyle sizlerle...
00:00 Derdimiz Hayat
02:00 İslamofobinin Tarihsel Gelişimi
06:45 İslam düşmanlığının sebebi hiyerarşidir
17:15 Gündelik Hayatta İslamofobinin Etkileri
22:30 İslamofobi'nin Etkileri
40:00 Ön Yargı ve Ayrımcılık Bağlamında İslamofobi
58:00 Gündelik Hayatta İslamofobi'nin Etkileri
01:16:00 Avrupa'nın Müslümanlara Bakış Açısı
01:30:00 İslamofobi'nin Üretilmesinde Medyanın Rolü