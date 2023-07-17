Kurban | Derdimiz Hayat
Bu bölümde Bünyamin Bezci ve Ali Büyükaslan'ın katkılarıyla Kurban Bayramı'nın anlamı ve önemi konuşuldu.
Derdimiz Hayat'ta bu hafta "Kurban" kavramı üzerinde duruldu. Necdet Subaşı'nın sunumu Bünyamin Bezci ve Ali Büyükaslan'ın katkılarıyla Derdimiz Hayat 66. bölümüyle sizlerle...
00:00 Derdimiz Hayat
04:00 Geçmişten Günümüze "Kurban"
21:00 Kurban Bayramı'nın anlamı ve önemi
55:00 Kurbanın anlam dünyası
01:08:00 Doğu ve Batı geleneğinde Kurban Kavramı
01:12:00 Tevhid ve teslimiyetin sembolü: Kurban