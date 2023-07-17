Üniversite | Derdimiz Hayat
Bu bölümde Bünyamin Bezci ve Ali Büyükaslan'ın katkılarıyla "Üniversite" konuşuldu.
Geçmişten günümüze üniversite geleneğimiz nasıl yerleşti? Üniversite ve medrese arasındaki fark nedir? Üniversite ve şehirler arasındaki nasıl bir ilişki var? Üniversitelerin tarihsel gelişimi nasıl oldu? Üniversiteler toplumları nasıl etkiler? Bir sosyal kurum olarak üniversite toplumumuzda nasıl yer ediniyor? Derdimiz Hayat programında bu hafta "Üniversite" kavramı ele alındı.
Necdet Subaşı'nın sunumu Bünyamin Bezci ve Ali Büyükaslan'ın katkılarıyla Derdimiz Hayat 23. bölümüyle sizlerle...
00:00 Derdimiz Hayat
01:30 Ali Büyükaslan
04:30 Bünyamin Bezci
10:00 Üniversite ve Medrese Arasındaki Fark
24:00 Üniversite ve Şehir İlişkisi
36:00 Üniversitelerin Tarihsel Gelişimi
50:00 Geçmişten Günümüze Üniversite
57:00 Bir Sosyal Kurum Olarak 'Üniversite'
01:04:00 Üniversitede Eğitim ve Öğretim
01:17:00 Geçmişten Günümüze Üniversite Geleneği
01:22:00 Üniversitelerde Tez Çalışmaları
01:35:00 Geçmişten Günümüze Üniversite Geleneği
01:40:00 Üniversiteler Toplumları Nasıl Etkiler?
01:45:00 Bir Sosyal Kurum Olarak 'Üniversite'