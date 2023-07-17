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Konuşmak | Derdimiz Hayat 17 Temmuz 2023 | 1. Bölüm
Geçmiş ve Gelecek | Derdimiz Hayat 17 Temmuz 2023 | 2. Bölüm
Ev | Derdimiz Hayat 18 Temmuz 2023 | 3. Bölüm
Kitap | Derdimiz Hayat 18 Temmuz 2023 | 4. Bölüm
Neşe | Derdimiz Hayat 18 Temmuz 2023 | 5. Bölüm
Seyahat | Derdimiz Hayat 18 Temmuz 2023 | 6. Bölüm
Hayat | Derdimiz Hayat 18 Temmuz 2023 | 7. Bölüm
Genç Olmak | Derdimiz Hayat 18 Temmuz 2023 | 8. Bölüm
Taşralı Olmak | Derdimiz Hayat 18 Temmuz 2023 | 9. Bölüm
Çarşı | Derdimiz Hayat 18 Temmuz 2023 | 10. Bölüm
Dostluk | Derdimiz Hayat 09 Temmuz 2023 | 11. Bölüm
Hastalık | Derdimiz Hayat 18 Temmuz 2023 | 12. Bölüm
Kültür | Derdimiz Hayat 18 Temmuz 2023 | 13. Bölüm
Hafıza | Derdimiz Hayat 18 Temmuz 2023 | 14. Bölüm
Bayram | Derdimiz Hayat 18 Temmuz 2023 | 15. Bölüm
Çocukluk | Derdimiz Hayat 18 Temmuz 2023 | 16. Bölüm
Okul | Derdimiz Hayat 18 Temmuz 2023 | 17. Bölüm
Şehir | Derdimiz Hayat 23 Temmuz 2023 | 18. Bölüm
Sofra | Derdimiz Hayat 20 Temmuz 2023 | 19. Bölüm
Moda | Derdimiz Hayat 23 Temmuz 2023 | 20. Bölüm
Oyun | Derdimiz Hayat 23 Temmuz 2023 | 21. Bölüm
Televizyon I Derdimiz Hayat 24 Temmuz 2023 | 22. Bölüm
Üniversite | Derdimiz Hayat 24 Temmuz 2023 | 23. Bölüm
Zaman | Derdimiz Hayat 09 Temmuz 2023 | 24. Bölüm
İslamofobi I Derdimiz Hayat 24 Temmuz 2023 | 25. Bölüm
Diaspora | Derdimiz Hayat 09 Temmuz 2023 | 26. Bölüm
Dil | Derdimiz Hayat 09 Temmuz 2023 | 27. Bölüm
Sekülerleşme | Derdimiz Hayat 09 Temmuz 2023 | 28. Bölüm
Muhit | Derdimiz Hayat 09 Temmuz 2023 | 29. Bölüm
Yazmak | Derdimiz Hayat 09 Temmuz 2023 | 30. Bölüm
Göç | Derdimiz Hayat 09 Temmuz 2023 | 31. Bölüm
Yaşamak | Derdimiz Hayat 09 Temmuz 2023 | 32. Bölüm
Yol | Derdimiz Hayat 09 Temmuz 2023 | 33. Bölüm
Yalnızlık | Derdimiz Hayat 09 Temmuz 2023 | 34. Bölüm
Aile | Derdimiz Hayat 09 Temmuz 2023 | 35. Bölüm
Biz Olmanın Önemi | Derdimiz Hayat 09 Temmuz 2023 | 36. Bölüm
Gösteriş | Derdimiz Hayat 09 Temmuz 2023 | 37. Bölüm
Doğa | Derdimiz Hayat 09 Temmuz 2023 | 38. Bölüm
Medya | Derdimiz Hayat 09 Temmuz 2023 | 39. Bölüm
Komşuluk | Derdimiz Hayat 09 Temmuz 2023 | 40. Bölüm
Denge | Derdimiz Hayat 09 Temmuz 2023 | 41. Bölüm
Muhit | Derdimiz Hayat 09 Temmuz 2023 | 42. Bölüm
Ritim | Derdimiz Hayat 09 Temmuz 2023 | 43. Bölüm
Samimiyet | Derdimiz Hayat 09 Temmuz 2023 | 44. Bölüm
Yerlilik | Derdimiz Hayat 09 Temmuz 2023 | 45. Bölüm
Farklılık | Derdimiz Hayat 09 Temmuz 2023 | 46. Bölüm
Güven | Derdimiz Hayat 18 Temmuz 2023 | 47. Bölüm

Üniversite | Derdimiz Hayat

Bu bölümde Bünyamin Bezci ve Ali Büyükaslan'ın katkılarıyla "Üniversite" konuşuldu.

Geçmişten günümüze üniversite geleneğimiz nasıl yerleşti? Üniversite ve medrese arasındaki fark nedir? Üniversite ve şehirler arasındaki nasıl bir ilişki var? Üniversitelerin tarihsel gelişimi nasıl oldu? Üniversiteler toplumları nasıl etkiler? Bir sosyal kurum olarak üniversite toplumumuzda nasıl yer ediniyor? Derdimiz Hayat programında bu hafta "Üniversite" kavramı ele alındı.

Necdet Subaşı'nın sunumu Bünyamin Bezci ve Ali Büyükaslan'ın katkılarıyla Derdimiz Hayat 23. bölümüyle sizlerle...

00:00 Derdimiz Hayat

01:30 Ali Büyükaslan

04:30 Bünyamin Bezci

10:00 Üniversite ve Medrese Arasındaki Fark

24:00 Üniversite ve Şehir İlişkisi

36:00 Üniversitelerin Tarihsel Gelişimi

50:00 Geçmişten Günümüze Üniversite

57:00 Bir Sosyal Kurum Olarak 'Üniversite'

01:04:00 Üniversitede Eğitim ve Öğretim

01:17:00 Geçmişten Günümüze Üniversite Geleneği

01:22:00 Üniversitelerde Tez Çalışmaları

01:35:00 Geçmişten Günümüze Üniversite Geleneği

01:40:00 Üniversiteler Toplumları Nasıl Etkiler?

01:45:00 Bir Sosyal Kurum Olarak 'Üniversite'

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