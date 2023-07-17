Üniversite | Derdimiz Hayat

Bu bölümde Bünyamin Bezci ve Ali Büyükaslan'ın katkılarıyla "Üniversite" konuşuldu.

Geçmişten günümüze üniversite geleneğimiz nasıl yerleşti? Üniversite ve medrese arasındaki fark nedir? Üniversite ve şehirler arasındaki nasıl bir ilişki var? Üniversitelerin tarihsel gelişimi nasıl oldu? Üniversiteler toplumları nasıl etkiler? Bir sosyal kurum olarak üniversite toplumumuzda nasıl yer ediniyor? Derdimiz Hayat programında bu hafta "Üniversite" kavramı ele alındı.

Necdet Subaşı'nın sunumu Bünyamin Bezci ve Ali Büyükaslan'ın katkılarıyla Derdimiz Hayat 23. bölümüyle sizlerle...

00:00 Derdimiz Hayat

01:30 Ali Büyükaslan

04:30 Bünyamin Bezci

10:00 Üniversite ve Medrese Arasındaki Fark

24:00 Üniversite ve Şehir İlişkisi

36:00 Üniversitelerin Tarihsel Gelişimi

50:00 Geçmişten Günümüze Üniversite

57:00 Bir Sosyal Kurum Olarak 'Üniversite'

01:04:00 Üniversitede Eğitim ve Öğretim

01:17:00 Geçmişten Günümüze Üniversite Geleneği

01:22:00 Üniversitelerde Tez Çalışmaları

01:35:00 Geçmişten Günümüze Üniversite Geleneği

01:40:00 Üniversiteler Toplumları Nasıl Etkiler?

01:45:00 Bir Sosyal Kurum Olarak 'Üniversite'