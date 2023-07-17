Yazmak | Derdimiz Hayat

Bu bölümde Bünyamin Bezci ve Ali Büyükaslan'ın katkılarıyla insanın yazma ihtiyacı konuşuldu.

Yazmak için nelere ihtiyacımız var? İnsan yazarken neye göre yazar? Yazı türleri arasındaki farklılıklar nelerdir?

Necdet Subaşı'nın sunumu Bünyamin Bezci ve Ali Büyükaslan'ın katkılarıyla Derdimiz Hayat 30. bölümüyle sizlerle...

00:00 Derdimiz Hayat

02:00 İnsan Neden "Yazma" İhtiyacı Duyar?

42:00 Yazmak İçin Nelere İhtiyacımız Var?

01:15:00 İnsan Yazarken Neye Göre Yazar?

01:25:00 Yazı Türleri Arasındaki Farklılıklar