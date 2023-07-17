Huzur | Derdimiz Hayat
Bu bölümde Bünyamin Bezci ve Ali Büyükaslan'ın katkılarıyla insan yaşamının en temel unsurlarından huzur konuşuldu.
Huzur nedir ve nerededir? Huzur kavramı nasıl algılanıyor? Huzur devamlı olarak hissedilebilir mi? Bilinçli ve duyarlı bir bireyin huzurlu olması mümkün mü? Huzur mutlulukla ilintili mi?
Derdimiz Hayat'ta bu hafta "Huzur" kavramı üzerinde duruldu. Necdet Subaşı'nın sunumu Bünyamin Bezci ve Ali Büyükaslan'ın katkılarıyla Derdimiz Hayat 63. bölümüyle sizlerle...
00:00 Derdimiz Hayat
04:00 İnsan yaşamının en temel unsurlarından huzur
06:00 Huzur bir tatmin hali midir?
11:00 Huzur nedir ve nerededir?
13:30 Huzursuzluğumuzun kaynağı nedir?
21:00 Huzur devamlı olarak hissedilebilir mi?
29:00 Bilinçli ve duyarlı bir bireyin huzurlu olması mümkün mü?
34:00 Günlük yaşantımızda huzur algısı
43:00 Huzur mutlulukla ilintili mi?
47:00 Sabır ve tevekkül arasında huzur
54:00 Gelenek ve huzur ilişkisi
56:30 Günlük yaşantımızda huzur algısı
01:02:00 Huzur ve duyarlılık ilişkisi
01:12:00 Bir makam olarak huzur
01:18:00 Günlük yaşantımızda huzur algısı
01:32:00 Huzur kavramı nasıl algılanıyor?
01:37:00 Huzurun bireysel ve toplumsal boyutu