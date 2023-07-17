Huzur | Derdimiz Hayat

Bu bölümde Bünyamin Bezci ve Ali Büyükaslan'ın katkılarıyla insan yaşamının en temel unsurlarından huzur konuşuldu.

Huzur nedir ve nerededir? Huzur kavramı nasıl algılanıyor? Huzur devamlı olarak hissedilebilir mi? Bilinçli ve duyarlı bir bireyin huzurlu olması mümkün mü? Huzur mutlulukla ilintili mi?

Derdimiz Hayat'ta bu hafta "Huzur" kavramı üzerinde duruldu. Necdet Subaşı'nın sunumu Bünyamin Bezci ve Ali Büyükaslan'ın katkılarıyla Derdimiz Hayat 63. bölümüyle sizlerle...

00:00 Derdimiz Hayat

04:00 İnsan yaşamının en temel unsurlarından huzur

06:00 Huzur bir tatmin hali midir?

11:00 Huzur nedir ve nerededir?

13:30 Huzursuzluğumuzun kaynağı nedir?

21:00 Huzur devamlı olarak hissedilebilir mi?

29:00 Bilinçli ve duyarlı bir bireyin huzurlu olması mümkün mü?

34:00 Günlük yaşantımızda huzur algısı

43:00 Huzur mutlulukla ilintili mi?

47:00 Sabır ve tevekkül arasında huzur

54:00 Gelenek ve huzur ilişkisi

56:30 Günlük yaşantımızda huzur algısı

01:02:00 Huzur ve duyarlılık ilişkisi

01:12:00 Bir makam olarak huzur

01:18:00 Günlük yaşantımızda huzur algısı

01:32:00 Huzur kavramı nasıl algılanıyor?

01:37:00 Huzurun bireysel ve toplumsal boyutu