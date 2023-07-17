Samimiyet | Derdimiz Hayat

Bu bölümde Bünyamin Bezci ve Ali Büyükaslan'ın katkılarıyla samimiyet kavramı konuşuldu.

Samimi bir ilişki nasıl oluşur? Samimiyet neden bu kadar altı çizilen bir kavram haline geldi? İlişkilerde samimiyet nasıl olur? Sosyal medya yönetiminde samimiyetin etkisi nedir?

Derdimiz Hayat'ta bu hafta ""Samimiyet" kavramı üzerinde duruldu. Necdet Subaşı'nın sunumu Bünyamin Bezci ve Ali Büyükaslan'ın katkılarıyla Derdimiz Hayat 44. bölümüyle sizlerle...

00:00 Derdimiz Hayat

05:00 Samimi bir ilişki nasıl oluşur?

15:00 Samimiyet neden bu kadar altı çizilen bir kavram haline geldi?

23:00 Geçmiş dostluklarda "samimiyet"

35:00 Hayatın samimiyet ile bağı

01:09:00 İlişkilerde samimiyet nasıl olur?

01:40:00 Sosyal medya yönetiminde samimiyet