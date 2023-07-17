Yol | Derdimiz Hayat
Bu bölümde Bünyamin Bezci ve Ali Büyükaslan'ın katkılarıyla kavram olarak "Yol" konuşuldu.
İnsan nasıl yola çıkmalı? Yol bir dert midir? Yolun güzergahını ne belirler? Yolun insana kattıkları nelerdir?
Necdet Subaşı'nın sunumu Bünyamin Bezci ve Ali Büyükaslan'ın katkılarıyla Derdimiz Hayat 33. bölümüyle sizlerle... 00:00 Derdimiz Hayat 12:00 İnsan nasıl yola çıkmalı? 18:00 Yol bir dert midir? 21:00 Yolun güzergahını ne belirler? 35:00 Yolun insana kattıkları nelerdir? 42:00 Yol bir kaçış mı? 48:00 Yolda yoldaşın önemi 01:00:00 Yolu kim belirler? 01:05:00 Yol Mühendisleri kimler? 01:28:00 İnsan yolunu nasıl çiziyor? 01:30:00 Yol ve niyet arasındaki ilişki 01:33:30 Yolculuk ve işaretleri 01:50:00 Her yolculuk insanın kendi içine bir yolculuk mu?
Necdet Subaşı'nın sunumu Bünyamin Bezci ve Ali Büyükaslan'ın katkılarıyla Derdimiz Hayat 33. bölümüyle sizlerle...
00:00 Derdimiz Hayat
12:00 İnsan nasıl yola çıkmalı?
18:00 Yol bir dert midir?
21:00 Yolun güzergahını ne belirler?
35:00 Yolun insana kattıkları nelerdir?
42:00 Yol bir kaçış mı?
48:00 Yolda yoldaşın önemi
01:00:00 Yolu kim belirler?
01:05:00 Yol Mühendisleri kimler?
01:28:00 İnsan yolunu nasıl çiziyor?
01:30:00 Yol ve niyet arasındaki ilişki
01:33:30 Yolculuk ve işaretleri
01:50:00 Her yolculuk insanın kendi içine bir yolculuk mu?