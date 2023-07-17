Yol | Derdimiz Hayat

Necdet Subaşı'nın sunumu Bünyamin Bezci ve Ali Büyükaslan'ın katkılarıyla Derdimiz Hayat 33. bölümüyle sizlerle...

00:00 Derdimiz Hayat

12:00 İnsan nasıl yola çıkmalı?

18:00 Yol bir dert midir?

21:00 Yolun güzergahını ne belirler?

35:00 Yolun insana kattıkları nelerdir?

42:00 Yol bir kaçış mı?

48:00 Yolda yoldaşın önemi

01:00:00 Yolu kim belirler?

01:05:00 Yol Mühendisleri kimler?

01:28:00 İnsan yolunu nasıl çiziyor?

01:30:00 Yol ve niyet arasındaki ilişki

01:33:30 Yolculuk ve işaretleri

01:50:00 Her yolculuk insanın kendi içine bir yolculuk mu?