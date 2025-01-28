Amerika'da Yaşananlar Yaptıkları Zulümlerin Bir Sonucu mu? | Medeniyet Mirası

Antik dünyadan modern dünyaya, doğudan batıya, özellikle İslam dünyasının Batı'ya aktardığı zengin bilim, düşünce, sanat, medeniyet mirasına özgün bir yaklaşım... Ankara Sosyal Bilimler Üni. Öğr. Üye. Prof. Dr. Ejder Okumuş'un ve Prof. Dr. Bekir Karlığa'nın katkılarıyla Medeniyet Mirası yeni bölümüyle sizlerle❗

00:00 Medeniyet Mirası

08:00 Amerika'da Yaşananlar Yaptıkları Zulümlerin Bir Sonucu mu?

17:00 Medeni Bir İnsan, Hiçbir Şekilde Bir İnsanın Öldürülmesine Rıza Göstermez...

35:00 İlahi Adalet Çerçevesinde Amerika'da Yaşanlar...

43:00 "Dünyada Medeniyet Psikolojisini Hakim Kılan En Güçlü Etken İslam Dinindeki Tevhid İnancıdır"