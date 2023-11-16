Zulme Karşı Ümmetin Birlik Olmasının Önemi | Medeniyet Mirası

Bu bölümde Prof. Dr. Ejder Okumuş'un ve Prof. Dr. Bekir Karlığa'nın katkılarıyla zulme karşı ümmetin birlik olmasının önemi konuşuldu.

Antik dünyadan modern dünyaya, doğudan batıya, özellikle İslam dünyasının Batı'ya aktardığı zengin bilim, düşünce, sanat, medeniyet mirasına özgün bir yaklaşım...

Ankara Sosyal Bilimler Üni. Öğr. Üye. Prof. Dr. Ejder Okumuş'un ve Prof. Dr. Bekir Karlığa'nın katkılarıyla Medeniyet Mirası yeni bölümüyle sizlerle...

00:00 Medeniyet Mirası

02:30 Filistin'e Medeniyet Bakışı

03:15 İslam şehirlerinin hüznüne kalemiyle sahip çıkan edebiyatçılar

07:30 Filistin'de büyük bir insanlık dramı yaşanıyor!

11:45 İslam işbirliği teşkilatı Kudüs için ne yapabilir?

18:00 İslam ülkeleri Gazze'deki soykırım için ne yapmalı?

28:00 Siyonist İsrail ve zulümleri sadece bir Yahudi meselesi mi?

33:45 Filistin meselesine tarihsel ve güncel bir bakış

39:45 İslam dünyası "Filistin" için nasıl ayağa kalkabilir?

44:45 Zulme karşı ümmetin birlik olmasının önemi

47:15 Gazze'deki zulme karşı toplumu bilinçlendirmenin önemi

50:00 Dünya Gazze'deki zulme karşı neden sessiz?

55:30 İslam ülkeleri Gazze'deki soykırım için ne yapmalı?

58:45 Batı'nın vicdanı İsrail'in yaptığı soykırıma karşı neden suskun?

01:05:00 Sezai Karakoç'un "Ey Yahudi" şiiri

01:09:00 Filistin meselesine tarihsel ve güncel bir bakış

01:17:00 İsrail işgalinin Darülselamdan Darülharbe sürüklediği şehir: Kudüs

01:27:00 İslam ülkeleri Gazze'deki soykırım için ne yapılmalı?