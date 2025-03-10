Oruç İbadetinin Hikmeti ve Faydaları | Medeniyet Mirası

Antik dünyadan modern dünyaya, doğudan batıya, özellikle İslam dünyasının Batı'ya aktardığı zengin bilim, düşünce, sanat, medeniyet mirasına özgün bir yaklaşım... Ankara Sosyal Bilimler Üni. Öğr. Üye. Prof. Dr. Ejder Okumuş'un sunumu Prof. Dr. Bekir Karlığa'nın katkılarıyla Medeniyet Mirası yeni bölümüyle sizlerle❗

00:00 Medeniyet Mirası

03:00 Oruç İbadetinin Bireysel ve Toplumsal Boyutu

13:00 İslam'da ve Diğer Dinlerde Oruç İbadeti

20:00 İslam Medeniyeti Açısından Ramazan Ayının Önemi

26:00 Orucun Ruh ve Beden Üzerindeki Etkileri

31:00 Oruç İbadetinin Hikmeti ve Faydaları

42:00 Oruç İbadetinin Bireysel ve Toplumsal Yansımaları