Bir Medeniyet Düşünürü Farabi | Medeniyet Mirası

Bu bölümde Prof. Dr Ahmet Ağırakça ile bir medeniyet düşünürü Farabi ve düşünce dünyası konuşuldu.

Antik dünyadan modern dünyaya, doğudan batıya, özellikle İslam dünyasının Batı'ya aktardığı zengin bilim, düşünce, sanat, medeniyet mirasına özgün bir yaklaşım... Medeniyet Mirası'na bu hafta Prof. Dr Ahmet Ağırakça konuk oldu.

00:00 Medeniyet Mirası

02:00 İslam Medeniyetinin Altın Çağları: Öncü İsimler

06:00 Bilim İslam coğrafyasında nasıl gelişti?

15:00 İslam Medeniyetinin Altın Çağlarında Bilginin Önemi

19:00 İslam Medeniyetinin Doğduğu Şehirler

29:00 Bilimin Gelişiminde Çevirilerin Önemi

36:00 Bilimsel çalışmalar hangi zeminde gelişir?

53:00 Bir Medeniyet Düşünürü Farabi

55:00 Türk Filozofu Farabi ve Düşünce Dünyası

58:00 Farabi'de Dil ve Düşüncenin Gelişim Aşamaları

01:02:00 İslam Filozofu Farabi yaşadığı dönemi nasıl etkiledi?

01:10:00 İslam Düşüncesinin Gelişiminde Farabi'nin Önemi

01:16:00 Farabi'ye Neden "Muallim-i Sani" denildi?

01:22:00 Farabi'nin Yaşadığı Dönem ve Bilimsel Çalışmaları

01:26:00 Farabi Siyasi Düşüncesinde Toplum ve Devlet Yönetimi

01:29:00 Farabi'nin Yaşadığı Dönemde Siyasi Gelişmeler