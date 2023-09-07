Bir Medeniyet Düşünürü Farabi | Medeniyet Mirası
Bu bölümde Prof. Dr Ahmet Ağırakça ile bir medeniyet düşünürü Farabi ve düşünce dünyası konuşuldu.
Antik dünyadan modern dünyaya, doğudan batıya, özellikle İslam dünyasının Batı'ya aktardığı zengin bilim, düşünce, sanat, medeniyet mirasına özgün bir yaklaşım... Medeniyet Mirası'na bu hafta Prof. Dr Ahmet Ağırakça konuk oldu.
00:00 Medeniyet Mirası
02:00 İslam Medeniyetinin Altın Çağları: Öncü İsimler
06:00 Bilim İslam coğrafyasında nasıl gelişti?
15:00 İslam Medeniyetinin Altın Çağlarında Bilginin Önemi
19:00 İslam Medeniyetinin Doğduğu Şehirler
29:00 Bilimin Gelişiminde Çevirilerin Önemi
36:00 Bilimsel çalışmalar hangi zeminde gelişir?
53:00 Bir Medeniyet Düşünürü Farabi
55:00 Türk Filozofu Farabi ve Düşünce Dünyası
58:00 Farabi'de Dil ve Düşüncenin Gelişim Aşamaları
01:02:00 İslam Filozofu Farabi yaşadığı dönemi nasıl etkiledi?
01:10:00 İslam Düşüncesinin Gelişiminde Farabi'nin Önemi
01:16:00 Farabi'ye Neden "Muallim-i Sani" denildi?
01:22:00 Farabi'nin Yaşadığı Dönem ve Bilimsel Çalışmaları
01:26:00 Farabi Siyasi Düşüncesinde Toplum ve Devlet Yönetimi
01:29:00 Farabi'nin Yaşadığı Dönemde Siyasi Gelişmeler