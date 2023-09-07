VAV RADYO CANLI YAYINA MESAJ GÖNDER

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Bir Medeniyet Düşünürü Farabi | Medeniyet Mirası 07 Eylül 2023 95. Bölüm
İslam Medeniyetinin Altın Çağları: Öncü İsimler I Medeniyet Mirası 30 Ağustos 2023 94. Bölüm
Kindi'nin Bilimsel Çalışmaları | Medeniyet Mirası 23 Ağustos 2023 93. Bölüm
İslam Medeniyetinin Altın Çağı | Medeniyet Mirası 09 Ağustos 2023 92. Bölüm
Kindi ve Dönemi | Medeniyet Mirası 02 Ağustos 2023 91. Bölüm
Beytülhikme | Medeniyet Mirası 26 Temmuz 2023 90. Bölüm
Beytülhikme'nin Kuruluşu ve Tarihi I Medeniyet Mirası 05 Temmuz 2023 89. Bölüm
İslam Medeniyetinde Kurbanın Anlamı ve Önemi | Medeniyet Mirası 05 Temmuz 2023 88. Bölüm
Beytülhikme ve Tercüme Hareketleri I Medeniyet Mirası 04 Eylül 2023 87. Bölüm
Bir Başlangıç Adımı: Türkiye Yüzyılı I Medeniyet Mirası 05 Temmuz 2023 86. Bölüm
Türkiye Yüzyılı ve İslam Medeniyetinin Geleceği I Medeniyet Mirası 22 Temmuz 2023 85. Bölüm
Erdemli Şehir ve Geleceğin Şehirleri I Medeniyet Mirası 04 Eylül 2023 84. Bölüm
Farabi'nin İdeal Devleti: Erdemli Şehir I Medeniyet Mirası 04 Eylül 2023 83. Bölüm
Kahramanmaraş depremi ve medeniyet I Medeniyet Mirası 09 Haziran 2023 82. Bölüm
Tabii afetler, din ve toplum I Medeniyet Mirası 09 Haziran 2023 81. Bölüm
Kur'an'a Karşı Saldırı I Medeniyet Mirası 09 Haziran 2023 80. Bölüm
Sezai Karakoç, Edebiyat ve Medeniyet I Medeniyet Mirası 09 Haziran 2023 79. Bölüm
İslam Medeniyeti ve Edebiyat I Medeniyet Mirası 09 Haziran 2023 78. Bölüm
İslam Altın Çağının Başlangıcı ve Bilim I Medeniyet Mirası 09 Haziran 2023 77. Bölüm
İslam Düşüncesinde Felsefe I Medeniyet Mirası 09 Haziran 2023 76. Bölüm
İslam Medeniyetinde Felsefe I Medeniyet Mirası 09 Haziran 2023 75. Bölüm
Tasavvuf, Kelam ve Felsefe I Medeniyet Mirası 09 Haziran 2023 74. Bölüm
İslam Düşüncesinde Tasavvuf, Kelam ve Felsefe | Medeniyet Mirası 09 Haziran 2023 73. Bölüm
Medine'de Güzel Ahlak: Güven Toplumu I Medeniyet Mirası 09 Haziran 2023 57. Bölüm
İslam Altın Çağının Oluşum Süreci I Medeniyet Mirası 09 Haziran 2023 55. Bölüm
İslam Düşüncesinde Tevhidin Medeniyet Boyutu I Medeniyet Mirası 09 Haziran 2023 54. Bölüm
İslam Düşüncesinde Tevhid ve Faruki'nin Yaklaşımı I Medeniyet Mirası 09 Haziran 2023 53. Bölüm
İslam Düşüncesinin Tevhid Boyutu I Medeniyet Mirası 09 Haziran 2023 52. Bölüm
İslam Düşünce Anlayışında Akıl ve Vahiy İlişkisi I Medeniyet Mirası 04 Eylül 2023 51. Bölüm
İslam Düşüncesinde Felsefe Anlayışı I Medeniyet Mirası 09 Haziran 2023 50. Bölüm
İslam Medeniyeti ve İslam Düşünce Anlayışı I Medeniyet Mirası 09 Haziran 2023 49. Bölüm
İslam Medeniyetinde Ramazan ve Oruç I Medeniyet Mirası 09 Haziran 2023 48. Bölüm
Dinamik Medeniyetin Yüksek Unsuru: Tefekkür I Medeniyet Mirası 09 Haziran 2023 47. Bölüm
Medeniyetlerde Hukuk Sistemi I Medeniyet Mirası 09 Haziran 2023 46. Bölüm
Adalet Mefhumu I Medeniyet Mirası 09 Haziran 2023 45. Bölüm
Dünya görüşü I Medeniyet Mirası 09 Haziran 2023 44. Bölüm
İslam medeniyeti I Medeniyet Mirası 09 Haziran 2023 43. Bölüm
Medeniyetlerin Çöküşü ve Batı Medeniyeti I Medeniyet Mirası 09 Haziran 2023 41. Bölüm
Medeniyetlerin Çöküşü I Medeniyet Mirası 09 Haziran 2023 40. Bölüm
Medeniyetlerin Yükselişi I Medeniyet Mirası 09 Haziran 2023 39. Bölüm
Beşeri İlişkilerde Adab-ı Muaşeret I Medeniyet Mirası 09 Haziran 2023 38. Bölüm
Dünyayı Etkileyen Medeniyetlerin Yükselişi I Medeniyet Mirası 09 Haziran 2023 37. Bölüm
Kadim Medeniyetlerin İnsanlığa Katkısı I Medeniyet Mirası 09 Haziran 2023 35. Bölüm
Yunan Medeniyetinin Felsefe Anlayışı I Medeniyet Mirası 09 Haziran 2023 34. Bölüm
Anadolu ve Akdeniz Medeniyetleri I Medeniyet Mirası 09 Haziran 2023 33. Bölüm
Başka Kültürlerle Adapte Olma I Medeniyet Mirası 09 Haziran 2023 32. Bölüm
Sezai Karakoç I Medeniyet Mirası 09 Haziran 2023 31. Bölüm
Orta Asya, Uzak Doğu ve İran Medeniyetleri I Medeniyet Mirası 09 Haziran 2023 30. Bölüm
Medeniyetin Temel İlkeleri I Medeniyet Mirası 09 Haziran 2023 29. Bölüm
İslam'ın Altın Çağında Bilim I Medeniyet Mirası 09 Haziran 2023 28. Bölüm
İslam Medeniyetinde Şehir, Mimari ve Kimlik I Medeniyet Mirası 09 Haziran 2023 27. Bölüm
İmam Hatip Okulları ve Türkiye'de Din Eğitimi I Medeniyet Mirası 09 Haziran 2023 26. Bölüm
Eğitim ve Öğretimde İmam Hatip Okullarının Rolü I Medeniyet Mirası 09 Haziran 2023 25. Bölüm
Türkiye'de İmam Hatip Okulları I Medeniyet Mirası 09 Haziran 2023 24. Bölüm
Eğitim ve Öğretimde İmam Hatip Okulları I Medeniyet Mirası 09 Haziran 2023 23. Bölüm
İslam Medeniyeti ve Bilim I Medeniyet Mirası 09 Haziran 2023 22. Bölüm
Bilgi ve Bilim I Medeniyet Mirası 09 Haziran 2023 21. Bölüm
Bir Medeniyetin Şehirleşmesi I Medeniyet Mirası 09 Haziran 2023 18. Bölüm
Medeniyetlerin Kuruluş Felsefesi I Medeniyet Mirası 09 Haziran 2023 17. Bölüm
Medeniyetlerin Şehirleri I Medeniyet Mirası 09 Haziran 2023 16. Bölüm
Medeniyet ve Şehir I Medeniyet Mirası 09 Haziran 2023 15. Bölüm
Medeniyetin İnsan Perspektifi I Medeniyet Mirası 09 Haziran 2023 14. Bölüm
Batı Medeniyetinin Ahlak Krizi I Medeniyet Mirası 09 Haziran 2023 13. Bölüm
Medeniyet ve Ahlak İlişkisi I Medeniyet Mirası 09 Haziran 2023 12. Bölüm
İslamofobi ve Türk Düşmanlığı I Medeniyet Mirası 09 Haziran 2023 11. Bölüm
İslam Düşmanlığı ve İslam Karşıtı Irkçılık I Medeniyet Mirası 09 Haziran 2023 10. Bölüm
Medeniyetler İttifakı Projesi I Medeniyet Mirası 09 Haziran 2023 9. Bölüm
İmanın Şartları I Medeniyet Mirası 22 Temmuz 2023 8. Bölüm
İslam Yurdu: Kudüs I Medeniyet Mirası 09 Haziran 2023 7. Bölüm
Evanjelizm'in Arka Planı I Medeniyet Mirası 09 Haziran 2023 6. Bölüm
İslam ve Batı Medeniyeti I Medeniyet Mirası 09 Haziran 2023 5. Bölüm
Kudüs I Medeniyet Mirası 09 Haziran 2023 4. Bölüm
Mescid-i Aksa I Medeniyet Mirası 09 Haziran 2023 3. Bölüm
Osmanlı Medeniyeti I Medeniyet Mirası 09 Haziran 2023 2. Bölüm
1. Bölüm | Medeniyet Kavramı 09 Haziran 2023 1. Bölüm

Bir Medeniyet Düşünürü Farabi | Medeniyet Mirası

Bu bölümde Prof. Dr Ahmet Ağırakça ile bir medeniyet düşünürü Farabi ve düşünce dünyası konuşuldu.

Antik dünyadan modern dünyaya, doğudan batıya, özellikle İslam dünyasının Batı'ya aktardığı zengin bilim, düşünce, sanat, medeniyet mirasına özgün bir yaklaşım... Medeniyet Mirası'na bu hafta Prof. Dr Ahmet Ağırakça konuk oldu.

00:00 Medeniyet Mirası

02:00 İslam Medeniyetinin Altın Çağları: Öncü İsimler

06:00 Bilim İslam coğrafyasında nasıl gelişti?

15:00 İslam Medeniyetinin Altın Çağlarında Bilginin Önemi

19:00 İslam Medeniyetinin Doğduğu Şehirler

29:00 Bilimin Gelişiminde Çevirilerin Önemi

36:00 Bilimsel çalışmalar hangi zeminde gelişir?

53:00 Bir Medeniyet Düşünürü Farabi

55:00 Türk Filozofu Farabi ve Düşünce Dünyası

58:00 Farabi'de Dil ve Düşüncenin Gelişim Aşamaları

01:02:00 İslam Filozofu Farabi yaşadığı dönemi nasıl etkiledi?

01:10:00 İslam Düşüncesinin Gelişiminde Farabi'nin Önemi

01:16:00 Farabi'ye Neden "Muallim-i Sani" denildi?

01:22:00 Farabi'nin Yaşadığı Dönem ve Bilimsel Çalışmaları

01:26:00 Farabi Siyasi Düşüncesinde Toplum ve Devlet Yönetimi

01:29:00 Farabi'nin Yaşadığı Dönemde Siyasi Gelişmeler

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