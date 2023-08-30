İslam Medeniyetinin Altın Çağları: Öncü İsimler I Medeniyet Mirası

Cabir Bin Hayyan'ın madde üzerinde yaptığı bilimsel çalışmalar...

Antik dünyadan modern dünyaya, doğudan batıya, özellikle İslam dünyasının Batı'ya aktardığı zengin bilim, düşünce, sanat, medeniyet mirasına özgün bir yaklaşım... Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Öğr. Üye. Prof. Dr. Ejder Okumuş'un sunumu Prof. Dr. Bekir Karlığa'nın katkılarıyla Medeniyet Mirası sizlerle...

Medeniyet Mirası'na bu hafta Prof. Dr Ahmet Ağırakça konuk oldu.

00:00 Medeniyet Mirası

02:00 İslam Medeniyetinin Altın Çağları: Öncü İsimler

03:00 Cabir Bin Hayyan'ın İslam Medeniyetine Katkıları

07:00 Cabir Bin Hayyan'ın Sembollere Verdiği Anlam

10:00 Cabir Bin Hayyan'ın Tabiat Hakkındaki Düşünceleri

12:00 Modern Kimyanın Kurucusu: Cabir Bin Hayyan

14:00 Cabir Bin Hayyan'ın Madde Üzerinde Yaptığı Bilimsel Çalışmalar

17:00 Varlığın Tabiatında Nasıl Değişimler Yapılabilir?

26:00 Orta Çağ İslam Dünyasında Simya ve Kimya

34:00 Harizmi'nin Matematiğe Katkısı Ne Oldu?

40:00 Harizmi Bilimsel Çalışmaları ile Batı'yı Nasıl Etkiledi?

50:00 Rakamların Babası El-Harizmi

54:00 İslam Bilim Adamları Avrupa'yı Nasıl Etkiledi?

01:11:00 Harizmi'nin İslam Medeniyetine Katkıları

01:15:00 Fergani'nin Bilimsel Çalışmaları

01:17:00 Fuat Sezgin'in Bilim ve Bilim Tarihi Anlayışı

01:22:00 İslam Bilim İnsanı Battani'nin İlgilendiği Bilim Dalları

01:25:00 Battani'nin Bilimsel Çalışmaları

01:27:00 Battani'nin Bilimsel Çalışmaları Batı'yı Nasıl Etkiledi?