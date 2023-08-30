İslam Medeniyetinin Altın Çağları: Öncü İsimler I Medeniyet Mirası
Cabir Bin Hayyan'ın madde üzerinde yaptığı bilimsel çalışmalar...
Antik dünyadan modern dünyaya, doğudan batıya, özellikle İslam dünyasının Batı'ya aktardığı zengin bilim, düşünce, sanat, medeniyet mirasına özgün bir yaklaşım... Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Öğr. Üye. Prof. Dr. Ejder Okumuş'un sunumu Prof. Dr. Bekir Karlığa'nın katkılarıyla Medeniyet Mirası sizlerle...
Medeniyet Mirası'na bu hafta Prof. Dr Ahmet Ağırakça konuk oldu.
00:00 Medeniyet Mirası
02:00 İslam Medeniyetinin Altın Çağları: Öncü İsimler
03:00 Cabir Bin Hayyan'ın İslam Medeniyetine Katkıları
07:00 Cabir Bin Hayyan'ın Sembollere Verdiği Anlam
10:00 Cabir Bin Hayyan'ın Tabiat Hakkındaki Düşünceleri
12:00 Modern Kimyanın Kurucusu: Cabir Bin Hayyan
14:00 Cabir Bin Hayyan'ın Madde Üzerinde Yaptığı Bilimsel Çalışmalar
17:00 Varlığın Tabiatında Nasıl Değişimler Yapılabilir?
26:00 Orta Çağ İslam Dünyasında Simya ve Kimya
34:00 Harizmi'nin Matematiğe Katkısı Ne Oldu?
40:00 Harizmi Bilimsel Çalışmaları ile Batı'yı Nasıl Etkiledi?
50:00 Rakamların Babası El-Harizmi
54:00 İslam Bilim Adamları Avrupa'yı Nasıl Etkiledi?
01:11:00 Harizmi'nin İslam Medeniyetine Katkıları
01:15:00 Fergani'nin Bilimsel Çalışmaları
01:17:00 Fuat Sezgin'in Bilim ve Bilim Tarihi Anlayışı
01:22:00 İslam Bilim İnsanı Battani'nin İlgilendiği Bilim Dalları
01:25:00 Battani'nin Bilimsel Çalışmaları
01:27:00 Battani'nin Bilimsel Çalışmaları Batı'yı Nasıl Etkiledi?