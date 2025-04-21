Medeniyet Mirası
"Cihadın Amacı İnsanı Yaşatmaktır, Öldürmek Değil" | Medeniyet Mirası
Osmanlı'nın İslam Medeniyeti Açısından Önemi Nedir?
Antik dünyadan modern dünyaya, doğudan batıya, özellikle İslam dünyasının Batı'ya aktardığı zengin bilim, düşünce, sanat, medeniyet mirasına özgün bir yaklaşım... Ankara Sosyal Bilimler Üni. Öğr. Üye. Prof. Dr. Ejder Okumuş'un ve Prof. Dr. Bekir Karlığa'nın katkılarıyla Medeniyet Mirası yeni bölümüyle sizlerle❗
00:00 Medeniyet Mirası
04:00 Osmanlı'nın İslam Medeniyeti Açısından Önemi Nedir?
18:00 "Cihadın Amacı İnsanı Yaşatmaktır, Öldürmek Değil"
31:00 İslam Medeniyetinde Savaş Hukuku