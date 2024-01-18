İmam Gazzali kimlerden ders aldı? I Medeniyet Mirası

İmam Gazzali'nin İslam ilim ve düşünce dünyasına katkıları ne oldu?

Antik dünyadan modern dünyaya, doğudan batıya, özellikle İslam dünyasının Batı'ya aktardığı zengin bilim, düşünce, sanat, medeniyet mirasına özgün bir yaklaşım... Ankara Sosyal Bilimler Üni. Öğr. Üye. Prof. Dr. Ejder Okumuş'un sunumu Prof. Dr. Bekir Karlığa'nın katkılarıyla Medeniyet Mirası yeni bölümüyle sizlerle❗

00:00 İlim dünyasına ışık tutan mütefekkir: İmam Gazzali

17:00 İslam altın çağı: Bilim, sanat ve medeniyetin zirvesi

20:05 İmam Gazzali hangi çağda yaşadı?

32:15 İmam Gazzali'nin düşünce dünyası

33:47 İmam Gazzali ve tasavvuf

36:12 İmam Gazzali kimlerden ders aldı?

50:00 İmam Gazzali'nin İslam ilim ve düşünce dünyasına katkıları ne oldu?

55:20 Nizamülmülk, Siyasetname eserini neden yazdı?

01:02:43 Nizamülmülk ve Nizamiye medreseleri

01:11:30 İmam Gazzali yaşadığı çağı nasıl etkiledi?

01:14:05 İmam Gazzali hangi eserleri kaleme aldı?