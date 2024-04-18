İslam Düşüncesinin Batı Düşüncesine Etkileri | Medeniyet Mirası

İslam Düşüncesinin Batı Düşüncesine Katkıları Ne Oldu?

Antik dünyadan modern dünyaya, doğudan batıya, özellikle İslam dünyasının Batı'ya aktardığı zengin bilim, düşünce, sanat, medeniyet mirasına özgün bir yaklaşım... Ankara Sosyal Bilimler Üni. Öğr. Üye. Prof. Dr. Ejder Okumuş'un sunumu Prof. Dr. Bekir Karlığa'nın katkılarıyla Medeniyet Mirası yeni bölümüyle sizlerle❗

00:00 Medeniyet Mirası

08:00 İslam Düşüncesinin Batı Düşüncesine Etkileri

19:00 Endülüs Medeniyeti ve Batı Avrupa'ya Etkisi

23:00 İslam Düşüncesi Batı Düşüncesini Nasıl Etkiledi?

35:00 İslam Düşüncesi Batı'yı Nasıl Etkiledi?

39:00 İslam Düşüncesinin Batı Düşüncesine Katkıları Ne Oldu?

51:00 Endülüs Medeniyeti'nin Avrupa'ya Etkisi

01:00:00 İslam Düşünce Geleneğinin Temelleri

01:05:00 Batı Düşüncesi Hristiyan Düşüncesi mi?

01:08:00 İslam Düşüncesinin Etkileri Hangi Yollarla Oldu?

01:12:00 İslam Düşüncesi, Batı Düşüncesini Ne Zaman Etkilemeye Başladı?

01:18:00 İslam Düşüncesinin Batı Düşüncesine Etkileri

01:30:00 İslam Düşüncesi, Batı Düşüncesini Ne Zaman Etkilemeye Başladı?