Prof. Dr. Ejder Okumuş'un moderatörlüğünde Prof. Dr. Bekir Karlığa'nın katkılarıyla yeni bölümüyle sizlerle...

00:00 Medeniyet Mirası

06:00 Suriye'nin İslam Medeniyetindeki Yeri ve Önemi Nedir?

15:00 Tarih Boyunca Suriye'de Yapılan Zulümler

19:00 "Emperyalizmin En Çok Üzerinde Durduğu Rejimler, Despot Rejimlerdir"

21:00 "Emperyalistler Bir Yandan Diktatörleri Diğer Yandan Akademisyenleri Kullanırlar"

39:00 BAAS Rejiminin Suriye'de Yaptığı Zulümler

45:00 "Hafız Esed, Sünnilere Düşman Nusayri Bir Devlet Kurmak İstiyordu"

48:00 "Hafız Esed Zamanında Hapishanelerde Çok Ciddi İşkenceler Yapıldı"