Medeniyet Mirası
Suriye'nin İslam Medeniyetindeki Yeri ve Önemi Nedir? | Medeniyet Mirası
Tarih Boyunca Suriye'de Yapılan Zulümler
Prof. Dr. Ejder Okumuş'un moderatörlüğünde Prof. Dr. Bekir Karlığa'nın katkılarıyla yeni bölümüyle sizlerle...
00:00 Medeniyet Mirası
06:00 Suriye'nin İslam Medeniyetindeki Yeri ve Önemi Nedir?
15:00 Tarih Boyunca Suriye'de Yapılan Zulümler
19:00 "Emperyalizmin En Çok Üzerinde Durduğu Rejimler, Despot Rejimlerdir"
21:00 "Emperyalistler Bir Yandan Diktatörleri Diğer Yandan Akademisyenleri Kullanırlar"
39:00 BAAS Rejiminin Suriye'de Yaptığı Zulümler
45:00 "Hafız Esed, Sünnilere Düşman Nusayri Bir Devlet Kurmak İstiyordu"
48:00 "Hafız Esed Zamanında Hapishanelerde Çok Ciddi İşkenceler Yapıldı"