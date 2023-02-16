Tabii afetler, din ve toplum | Medeniyet Mirası

Büyük felaketlerde toplumsal yapılanma süreci nasıl gerçekleşmeli?

16 Şubat 2023 | 16:28
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Antik dünyadan modern dünyaya, doğudan batıya, özellikle İslam dünyasının Batı'ya aktardığı zengin bilim, düşünce, sanat, medeniyet mirasına özgün bir yaklaşım... Ankara Sosyal Bilimler Üni. Öğr. Üye. Prof. Dr. Ejder Okumuş'un sunumu Prof. Dr. Bekir Karlığa'nın katkılarıyla Medeniyet Mirası 81. bölümüyle sizlerle...

00:00 Medeniyet Mirası

15:00 Büyük felaketlerde toplumsal yapılanma süreci

19:00 Tabii afetler, din ve toplum

25:00 Depremle ortaya çıkan dinamikler: Medeniyet Duruşu

34:00 Asrın felaketi: Kahramanmaraş Depremi

52:00 Büyük felaketlerde toplumsal yapılanma süreci

58:00 Farklı kültürlerin ortaya koyduğu "Dayanışma ve Beraberlik"

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