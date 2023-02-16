Tabii afetler, din ve toplum | Medeniyet Mirası

Antik dünyadan modern dünyaya, doğudan batıya, özellikle İslam dünyasının Batı'ya aktardığı zengin bilim, düşünce, sanat, medeniyet mirasına özgün bir yaklaşım... Ankara Sosyal Bilimler Üni. Öğr. Üye. Prof. Dr. Ejder Okumuş'un sunumu Prof. Dr. Bekir Karlığa'nın katkılarıyla Medeniyet Mirası 81. bölümüyle sizlerle...
00:00 Medeniyet Mirası
15:00 Büyük felaketlerde toplumsal yapılanma süreci
19:00 Tabii afetler, din ve toplum
25:00 Depremle ortaya çıkan dinamikler: Medeniyet Duruşu
34:00 Asrın felaketi: Kahramanmaraş Depremi
52:00 Büyük felaketlerde toplumsal yapılanma süreci
58:00 Farklı kültürlerin ortaya koyduğu "Dayanışma ve Beraberlik"